25N
Figueres, entre les ciutats amb més trucades per violència masclista
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 68.219 trucades arreu de Catalunya, 839 de les quals s’han fet des de la capital de l’Alt Empordà
A nivell català, la xifra és pràcticament igual a la del 2024
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 68.219 trucades per violències masclistes a Catalunya des del gener fins a l'octubre d'enguany, 839 de les quals s’han fet des de Figueres. D'aquesta manera, la capital de l'Alt Empordà es troba entre els 15 municipis que registra més avisos, trobant-se en la posició 14.
- Barcelona: 15.182 trucades
- L’Hospitalet de Llobregat: 4.291 trucades
- Terrassa: 2.704 trucades
- Badalona: 2.368 trucades
- Sabadell: 2.199 trucades
- Tarragona: 1.786 trucades
- Lleida: 1.687 trucades
- Santa Coloma de Gramenet: 1.449 trucades
- Reus: 1.440 trucades
- Girona: 1.243 trucades
- Manresa: 1.169 trucades
- Mataró: 1.165 trucades
- Cornellà de Llobregat: 933 trucades
- Figueres: 839 trucades
- Salou: 749 trucades
Pel que fa al conjunt de Catalunya, la xifra de 68.219 trucades suposa un 0,44% menys respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades publicades amb motiu del 25-N apunten que el lleuger descens s'explica per les disminucions registrades els mesos de gener (-9,01%) i febrer (-12,81%) d'aquest any en comparació amb l'anterior. La xifra de trucades no es correspon a la de fets o denúncies, ja que un mateix fet pot provocar diverses trucades, sigui de la mateixa víctima o de testimonis o familiars. El major nombre de trucades per violències masclistes es reben dissabte i diumenge i, per franja horària, entre les 22 hores i mitjanit.
Tipologies diverses
El 112 classifica com a trucades per violències masclistes les relacionades amb diferents tipologies, com ara agressió o maltractament físic o psíquic d'un home cap a dona, entre els que hi ha en el present o hi ha hagut en el passat una relació matrimonial o sentimental, encara que no hi hagi convivència. També s'hi inclouen trucades de dones registrades en la base de dades de seguiment, trucades de dones que no es troben en una situació d'emergència en el moment de la trucada i que sol·liciten informació, suport o assessoria relacionada amb la violència masclista i avisos a la central d'alarmes en què s'activa l'alerta COMETA per un cas de violència de gènere.
El mes que més trucades s'han rebut ha estat el juny amb 8.312, mentre que febrer va ser el mes amb menys trucades amb 5.186. De mitjana, el 112 rep 6.821 trucades mensuals relacionades amb violència de gènere. Pel que fa a les hores, els moments de més incidència són entre les 20 h i la una de la matinada, amb el pic màxim a la franja de 22 h a 23 h.
En el cas dels dies, els dissabtes i diumenges són els que més trucades es reben, amb un total de 12.249 els diumenges i 11.380 els dissabtes. Per contra, els dijous són els dies que sumen menys trucades (8.711).
Per territori, la demarcació de Barcelona concentra el 72,09% de les trucades (49.177), seguida de Tarragona amb un 13,31% del total de trucades (9.083). La demarcació de Girona concentra el 9,68% del total de trucades amb 6.603 i la segueix la de Lleida amb el 4,9% (3.343). En comparació amb les del 2024, han disminuït a Tarragona (-3,16%, amb 296 trucades menys) i Girona (-1,40%). Es manté força estable a Barcelona (-0,22%) i, en canvi, a Lleida han augmentat un 5,96%, amb un increment de 188 trucades respecte a l'any anterior.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona