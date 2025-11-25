El CEBA de Figueres supera les expectatives en el seu primer any de xarxa empresarial i d'emprenedoria
El centre impulsat per l'Ajuntament i un grup d'empresaris liderat per Dídac Lee suma més de dos-cents seixanta inscrits
Un any després d'haver començat a funcionar, els promotors del Centre Bressol i Empresarial Alt Empordà (CEBA), impulsat per l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres i un grup d'empresaris liderat per Dídac Lee, han fet un balanç "molt positiu i engrescador" sobre el projecte. En un doble acte celebrat al cafè del Casino Menestral, amb públic, i a la seu del COAC, els responsables del CEBA han mostrat la seva satisfacció per la implicació aconseguida fins ara i pel nombre d'activitats dutes a terme, totes elles encaminades a crear xarxa i ajudar els emprenedors a desenvolupar el seu projecte. Acompanyat per l'alcalde Jordi Masquef, el també empresari Pere Padrosa, el regidor Manel Rodríguez i la tècnica Isabel Vàzquez, Dídac Lee ha explicat que el CEBA "ha superat les expectatives inicials" havent aconseguit arribar als més de dos-cents seixanta inscrits i i un total de trenta actes presencials entre conferències i xerrades. "Hem tingut ponents espectaculars de fora i de la comarca i molts col·laboradors", ha explicat, tot indicant que a partir d'ara intentaran convocar "esdeveniments híbrids i virtuals" per a facilitar la participació d'experts des de qualsevol part del món.
El Centre Empresarial i Bressol Alt Empordà desenvolupa el gruix de les activitats (seminaris, formacions i xerrades) al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer. Factor Consulting Hsing, empresa propietat de Lee, es fa càrrec de les despeses de les activitats, mentors, formadors i participació dels membres de l’equip. En aquest grup impulsor també hi són presents Pere Padrosa, Jordi Córdoba i Miquel Roura. El caràcter coral del projecte és un dels seus objectius: "no és un projecte personalista, està obert a tothom", diu Dídac Lee, el qual s'ha mostrat sorprès favorablement en veure el creixement que ha tingut la plataforma del CEBA, amb una notable presència de continguts que són "com el nostre Netflix". "Fins ara ho hem enfocat molt al públic emprenedor i ara hem d'intentar arribar a l'empresari consolidat" ha afegit.
Teixir xarxa de coneixement
Per la seva part, Pere Padrosa ha agraït "la generositat de Dídac Lee i que, des d'un primer moment, l'Ajuntament de Figueres hagués entès que és un projecte de tots". També ha posat èmfasi en la realitat de l'Empordà com una "clapa de la Terra" molt atractiva per a viure i invertir-hi". Les sessions formatives i orientatives dutes a terme fins ara han estat "una bona eina" per a teixir la xarxa de coneixement empresarial i la recerca de la "màxima complementarietat" entre els participants.
L'alcalde Jordi Masquef ha reiterat l'agraïment municipal a la implicació del grup d'empresaris que han fet possible la consolidació del CEBA en el seu primer any de funcionament i l'ha posat com a exemple de "la col·laboració publicoprivada" que necessita la ciutat per avançar. Masquef també s'ha referit a la rellevància del "coneixement compartit" com una eina per fer avançar el talent i l'economia comarcal i la idea de "crear comunitat com a valor afegit per a tots els participants".
Jordi Masquef ha insistit en la necessitat de "potenciar la indústria verda i el comerç que aportin valor a la nostra societat". Pere Padrosa ha mirat enrere per a creure en la necessitat de "reinterpreta el potencial que tenim aquí", en els diferents sectors econòmics "com hi havia sigut a finals del segle XIX i principi del segle XX".
Dídac Lee ha agraït la implicació de totes les persones i àrees municipals implicades en un projecte que "és transversal del territori" i que té com a objectiu final deixar un bon llegat "a les generacions que venen de nou, tot això és per ells".
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”