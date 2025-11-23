Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres

Els bombers hi han treballat amb quatre dotacions

Vehicle dels Bombers de la Generalitat / Bombers

Núria León

Figueres

Una casa en construcció a Figueres on estaven vivint persones ha cremat aquest diumenge de matinada. L'avís s'ha rebut al voltant d'1/4 de tres, al carrer Marca de l'Ham. Es tracta d'un edifici de planta baixa i un pis. El foc ha començat a la planta baixa i segons apunten els bombers podria haver-se originat en intentar escalfar-se.

Quatre dotacions han anat a apagar el foc que no ha deixat cap persona ferida, però si part de la casa cremada. El SEM ha atès in situ un home que tenia una intoxicació de fum.

