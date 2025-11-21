Habitatge
Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
Una promotora privada acabarà l'edifici del carrer Vicenç Bou, abandonat a mig fer el 2010
Els indicis de la recuperació immobiliària en la construcció d’habitatges continua la seva progressió. A Figueres, les promotores privades estan aprofitant les oportunitats que es presenten per acabar els edificis que van quedar aturats arran de la crisi del 2008. Els casos de les promocions del carrer Fages de Climent i del carrer Albert Cotó en són un bon exemple. L’Ajuntament ha mostrat des de fa mesos el seu interès per resoldre aquests casos.
Ara s’hi afegeix una nova aposta privada al barri de l’Eixample, a l’edifici a mig fer que es va aixecar al carrer Vicenç Bou i que ha estat motiu de conflicte per les ocupacions i incidents que s’hi han registrat des de 2010, quan les obres van quedar aturades amb l’estructura principal i les parets de tancament definides.
La renovació de l’obra ha estat dissenyada pel despatx Batlle Arquitectura, dirigit per David Batlle. Una notícia que el mateix taller s’ha encarregat de divulgar a través de les xarxes socials. Segons el projecte, adaptat a les noves normatives i realitats constructives del moment, l’edifici permetrà oferir 15 habitatges nous de tres habitacions, dos banys, amb aparcament i traster inclosos.
"A més de la distribució interior, hem creat una zona comunitària amb piscina i espais de barbacoa que permeten gaudir d’un entorn exterior ampli i agradable, complementant els espais privats de cada pis. També incorporem materials naturals com la fusta en els balcons, aportant calidesa i sostenibilitat", explica el despatx d’arquitectura figuerenc.
