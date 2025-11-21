Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Habitatge

Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges

Una promotora privada acabarà l'edifici del carrer Vicenç Bou, abandonat a mig fer el 2010

L'estructura de l'edifici inacabatdel 2010 a l'Eixample de Figueres

L'estructura de l'edifici inacabatdel 2010 a l'Eixample de Figueres / Empordà

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Els indicis de la recuperació immobiliària en la construcció d’habitatges continua la seva progressió. A Figueres, les promotores privades estan aprofitant les oportunitats que es presenten per acabar els edificis que van quedar aturats arran de la crisi del 2008. Els casos de les promocions del carrer Fages de Climent i del carrer Albert Cotó en són un bon exemple. L’Ajuntament ha mostrat des de fa mesos el seu interès per resoldre aquests casos.

Ara s’hi afegeix una nova aposta privada al barri de l’Eixample, a l’edifici a mig fer que es va aixecar al carrer Vicenç Bou i que ha estat motiu de conflicte per les ocupacions i incidents que s’hi han registrat des de 2010, quan les obres van quedar aturades amb l’estructura principal i les parets de tancament definides.

La proposta de la façana de l'edifici del carrer Vicenç Bou

La proposta de la façana de l'edifici del carrer Vicenç Bou / Batlle Arquitectura

La renovació de l’obra ha estat dissenyada pel despatx Batlle Arquitectura, dirigit per David Batlle. Una notícia que el mateix taller s’ha encarregat de divulgar a través de les xarxes socials. Segons el projecte, adaptat a les noves normatives i realitats constructives del moment, l’edifici permetrà oferir 15 habitatges nous de tres habitacions, dos banys, amb aparcament i traster inclosos.

El terrat amb plaues solars i piscina

El terrat amb plaues solars i piscina / Batlle Arquitectura

"A més de la distribució interior, hem creat una zona comunitària amb piscina i espais de barbacoa que permeten gaudir d’un entorn exterior ampli i agradable, complementant els espais privats de cada pis. També incorporem materials naturals com la fusta en els balcons, aportant calidesa i sostenibilitat", explica el despatx d’arquitectura figuerenc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
  2. Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
  3. L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
  4. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  5. Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
  6. La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
  7. Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
  8. Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal

Aliança Catalana i els serveis secrets

Aliança Catalana i els serveis secrets

Víctimes de violència masclista a l'Empordà porten a escena la seva veritat: “Emocionalment he crescut vint anys”

Víctimes de violència masclista a l'Empordà porten a escena la seva veritat: “Emocionalment he crescut vint anys”

El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”

El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà

L'espectacle 'Halley' situa vuit ballarins en un univers inquietant i postapocalíptic

L'espectacle 'Halley' situa vuit ballarins en un univers inquietant i postapocalíptic

Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges

Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges

Novartis aposta pel talent jove a One Young World Summit 2025

Novartis aposta pel talent jove a One Young World Summit 2025

El PLATER preveu que l'Alt Empordà generi 1.526 MW d'energia solar i 1.400 MW d'eòlica

El PLATER preveu que l'Alt Empordà generi 1.526 MW d'energia solar i 1.400 MW d'eòlica
Tracking Pixel Contents