L’alcalde de Girona parlarà a Figueres sobre la gestió municipal d’esquerres

Aquest serà el primer acte públic a la capital empordanesa després de la polèmica estival per l'accés a la piscina d'una regidora del seu govern

Lluc Salellas, alcalde de Girona

Lluc Salellas, alcalde de Girona / Marc Martí

Santi Coll

Figueres

La CUP Comarques gironines i SOM poble organitzen una xerrada a Figueres, el pròxim 25 de novembre, a les set de la tarda. L’acte tindrà lloc al Museu de l’Empordà amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el diputat Dani Cornella. L’agrupació independentista assenyala que «ara és el moment d’apostar per una gestió municipal d’esquerres i nacionalment centrada, amb serveis públics forts, polítiques d’habitatge valentes i una defensa clara de la llengua i la nació». La trobada té com a lema "amb tu construïm la nació des dels municipis"

Un estiu mogut

Aquest serà el primer acte públic de l’alcalde gironí a Figueres després de la polèmica d’aquest estiu derivada de la queixa d’una regidora del seu grup per haver-se d’acreditar per accedir a la piscina municipal i no haver-ho pogut fer perquè no va complir les normes reguladores de l'entrada a l'equipament. Arran d'aquells fets, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va reaccionar a la queixa qüestionant la seva repercussió: "No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?", va preguntar des de les xarxes municipals.

La CUP és present a l'Ajuntament de Figueres amb el regidor Xavier Colomer, cap de llista de la formació a les darreres eleccions municipals, actualment a l'oposició. Les polítiques d'habitatge, la defensa de la llengua i del sistema educatiu han estat una constant en la seva acció municipal. La CUP va formar part de l'anterior govern sota el paraigua de Guanyem Figueres amb Joselin Castellón com a representant.

