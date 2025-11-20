Ciutadania
Figueres avança per recuperar el Defensor del Ciutadà, inexistent des del 2015
L'alcalde es va reunir amb el vocal de la Junta de Fòrum de Síndics i Defensors Locals
Figueres va avançant per recuperar la figura de Defensor el Ciutadà, vacant des del 2015 quan va deixar el càrrec Eduard Puig Pujol. La setmana passada, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, es va reunir amb el síndic de Vidreres i vocal de la Junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals, Salvador Torres, per analitzar l’estat d’elaboració de la futura Llei Catalana sobre el síndic de greuges local i el seu desplegament al territori. Van coïncidir en la necessitat d'impulsar aquesta figura a la ciutat i que sigui una persona de consens.
Durant la trobada, segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, Torres va exposar els aspectes principals de la nova norma, concebuda per garantir la protecció dels drets i llibertats constitucionals i estatutaris a Catalunya. La llei definirà les funcions dels síndics locals i el marc institucional en què han d’operar, i els atorgarà la responsabilitat de supervisar l’activitat de les administracions i organismes públics, així com a també de les empreses privades que presten serveis públics o desenvolupen activitats d’interès general. La protecció d’infants i adolescents tindrà un pes especialment rellevant.
El síndic de Vidreres també va destacar que la futura regulació preveu eines com la investigació de queixes, l’elaboració d’informes, les auditories i la mediació en conflictes, accions per a les quals les administracions hauran de facilitar informació i col·laborar de manera activa.
Una institució clau
L'Ajuntament ha informat que tant l'alcalde, Jordi Masquef com Torres van coincidir en la necessitat d’impulsar la implantació d’aquesta figura a Figueres, remarcant que es tracta d’una institució clau per afavorir la transparència, la bona administració i la defensa dels drets de la ciutadania. Van subratllar, així mateix, el paper del síndic com a mediador entre els veïns i l’administració local.
La reunió va concloure amb el compromís de mantenir el diàleg i continuar avançant en el procés per dotar la ciutat d’un síndic de greuges.
De cara al futur, ambdues parts van emfatitzar la importància de trobar una persona de consens que pugui exercir el càrrec amb independència, solvència i plena confiança per part de la ciutadania.
