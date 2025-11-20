Educació
El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres celebra 10 anys
La celebració de l’aniversari es durà a terme el dia 21 de novembre a la plaça de l’Ajuntament
El conte el van escriure els membres que formaven part del CCIF el curs passat i l’ha il·lustrat la figuerenca Judit Frigola
El 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants i l’endemà, el divendres 21, el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres (CCIF) celebrarà els seus primers 10 anys de vida. Un òrgan participatiu que precisament permet que la mainada i el jovent compleixi alguns d’aquests drets com el de poder expressar-se, ser escoltats, reunir-se i associar-se. La Bruna, consellera de les Escolàpies, exposa que "les persones que en formem part tenim un gran privilegi perquè estem representant els infants de Figueres i al final prenem decisions per la nostra ciutat des del nostre punt de vista, i ens sentim bastant escoltats".
I, precisament, una de les decisions que van prendre els consellers i conselleres al començament del curs passat fou crear un conte que recollís la primera dècada del CCIF. Per fer-ho, primer van "pensar de què volíem que tractés, vam voler conèixer més sobre la història del Consell, i vam parlar amb tres de les impulsores del projecte, i després ens vam posar a escriure tot el que volíem que sortís a cada pàgina", explica en Teo, conseller de l’Institut Narcís Monturiol.
El resultat d’aquesta feina realitzada pels representants de les escoles i instituts de Figueres és un llibre que vol donar a conèixer què fa el consell per la ciutat i que repassa la seva història, amb diferents moments que els han marcat com la seva constitució, el pregó de Santa Creu del 2016, la Cavalcada de Reis, les trobades quinzenals o les colònies, entre altres. A més, també es busca poder identificar diferents espais de la ciutat com la plaça de l’Ajuntament, el Parc Bosc, el Saló de Plens, la Font Lluminosa, la Rambla, el Local del Consell o el Teatre El Jardí. I al llarg d’aquesta història també s’hi representen alguns dels drets dels infants: a tenir veu, a decidir, a participar, a ser escoltats, a passar-s’ho bé, a tenir una llar, a la salut i a jugar. Però, per encara donar més joc, els tres ninots del seu logotip (el lila, el taronja i el verd) s’amaguen entre les il·lustracions de cada pàgina per tal que els hagin de buscar.
Tot aquest llibre ha estat pensat i creat des de zero pels consellers i conselleres: el tipus de paper i lletra, la forma, els colors... i també "ens vam encarregar de fer els primers esbossos de com voldríem que fossin els dibuixos de les diferents pàgines, i entre tots i totes vam haver d’imaginar-ho i dibuixar-ho", afirma en Lluc, conseller de La Salle. I a partir d’aquests esborranys, l’encarregada d’il·lustrar aquest conte ha estat la figuerenca Judit Frigola. Una il·lustradora que també varen triar els components del Consell Ciutadà d’Infants després d’observar diferents contes i àlbums il·lustrats.
Una altra decisió que van haver de prendre, tot i que admeten que va costar, va ser la de triar el títol. Finalment, van decidir posar-li "Veus que fan camí. 10 anys del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres".
La Festa i la presentació
El CCIF celebrarà el seu desè aniversari el pròxim 21 de novembre amb una tarda ben carregada. A partir de les 16 h hi haurà jocs tradicionals de fusta a la plaça de l’Ajuntament i a les 17:45 h es realitzarà l’acte de Renovació del Consell d’aquest curs al Saló de Plens del consistori.
Més tard, a les 18:15 h, a la plaça es llegirà el manifest del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya i, seguidament, es realitzarà la presentació del conte. La Marta, consellera de l’escola Carme Guasch, anuncia que "es recuperarà el berenar popular en aquesta diada tan especial, que no es feia des de fa uns anys, i després, a les 19 h hi haurà un concert sorpresa que segur que agradarà molt a tothom".
Compromís amb Figueres
Els membres del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres surten escollits després de realitzar-se unes eleccions a cada centre educatiu. Les votacions busquen escollir un conseller o una consellera a cinquè i dos a 1r d’ESO, i les persones que surten elegides tenen un mandat de dos anys.
La Bruna, en Lluc, la Marta i en Teo són quatre dels cinquanta-sis representants actuals de les escoles i instituts de la ciutat, i en aquest article n’han fet de portaveus. Tots plegats coincideixen a dir que és una "experiència enriquidora" i animen als nous membres d’aquest curs a participar-hi activament. "Jo els diria que no tinguin por a donar la seva opinió, que totes les idees són vàlides i que entre tots podem millorar més Figueres per fer la ciutat que volem", expressa la Bruna. La Marta també diu que "al final és un lloc on ho passem bé, i que a les trobades que es fan cada quinze dies, més enllà de les activitats que fem, ens permet conèixer-nos i fer noves amistats. Al final és gent nova, que potser mai hauries conegut".
A més, també destaquen la proximitat que tenen amb l’Ajuntament i "ens agrada quan ve a veure’ns l’alcalde Jordi Masquef, tant al local com a les colònies, perquè escolta les nostres propostes i ens anima a continuar treballant en projectes per Figueres", assegura en Lluc. Tots estan d’acord en el fet que "ens escolten i intenten fer realitat les nostres propostes, però sí que és veritat que hi ha coses que van lentes", tot i que també confirmen que Figueres és una població amable cap a la infància i que té en compte allò que volen.
Entre aquestes demandes sempre hi ha l’eterna futura construcció de l’escola Carme Guasch i Darné, de la qual esperen poder tenir bones notícies ben aviat. Però també tenen clars aspectes de la societat que cal millorar: "Cal tenir clar que l’educació és el més important, i que sempre es parla de civisme i seguretat, però sense educació no es pot aconseguir", defensa en Teo.
A tot això, tenint en compte que la seva representació al Consell acaba quan cursen 2n d’ESO, també es pregunten si podria haver alguna manera de poder continuar tenint veu a Figueres després d’aquesta etapa. "Si es considera infant fins als 18 anys, nosaltres només arribem fins als 14 anys, i entre aquestes dues edats també hem de poder ser escoltats".
Unes declaracions que deixen clar el compromís d’aquests infants i joves amb la seva ciutat. I que creuen que cal que se’ls conegui més qui són i la tasca que fan perquè "hi ha molts nens, nenes i adolescents que no saben que des del Consell els estem representant, no saben que això existeix i que estem prenent decisions també pel seu bé", afirma la Bruna.
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- La gran història d'humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
- Agnès Lladó anuncia que no repetirà com a candidata d'Esquerra a Figueres: 'La vida són etapes, i la política també
- Defuncions del 19 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà