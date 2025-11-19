Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres reformarà els parcs infantils més grans del centre per 620.000 euros

L'àrea de Serveis Urbans renovarà completament les zones de jocs obsoletes de la plaça de Catalunya i dels jardins Puig Pujades

Zona de jocs infantils a la plaça de Catalunya amb les problemàtiques llambordes.

Zona de jocs infantils a la plaça de Catalunya amb les problemàtiques llambordes. / Santi Coll

Santi Coll

Figueres

L’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Figueres té en cartera una important inversió per a reformar els dos parcs infantils més grans del centre urbà de la ciutat, el de la plaça de Catalunya i el dels jardins Puig Pujades. Ambdues zones es consideren amortitzades i obsoletes i la previsió és reformar-les durant el 2026 per convertir-les "en un espai més agradable, que ens ajudi a potenciar a socialització de les famílies i els infants, amb jocs més polivalents i que no siguin unipersonals", segons explica la primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez. La inversió és de 200.000 euros en el pressupost del 2026 i 620.000 euros en el conjunt d’actuacions previstes.

En el cas de la plaça de Catalunya també hi convergeixen diversos factors estructurals que generen molta incomoditat als usuaris i vianants que hi passen. "És evident que el paviment de terra amb llambordes espaiades no és l’adequat i s’ha de treure. La nostra voluntat és que l’espai sigui molt més agradable i segur, totes les llambordes aniran fora", afegeix.

Estat actual de la zona de jocs de la plaça de Catalunya

Estat actual de la zona de jocs de la plaça de Catalunya. / Santi Coll

Sobre el fet de potenciar la socialització, Carme Martínez considera que "en aquestes zones hi ha d’haver mobiliari urbà adequat, amb bancs per seure i amb jocs que no siguin com els que hi ha ara, amb una figura i una molla per a una sola criatura".

Al costat del Teatre El Jardí

En el cas dels jardins Puig Pujades, l’espai també s’ha anat degradant amb el temps i la renovació seguirà els mateixos paràmetres que els de la plaça de Catalunya. "En general, ha faltat més manteniment a la majoria dels parcs infantils i quasi tots tenen un important problema d’accessibilitat. En el cas de la plaça de Catalunya és més que evident: les llambordes no permeten el pas de cotxets o cadires de rodes, per exemple".

L'espai infantil dels jardins Puig Pujades

L'espai infantil dels jardins Puig Pujades. / Empordà

Aquesta renovació transita en paral·lel amb el pla municipal d’eliminar algunes zones de jocs infantils petites per a potenciar les més grans i millors en espais pròxims. "N’hi ha algunes que només eren d’un tobogan i una figura mòbil amb molla i això no facilitava un ús més popular de l’espai". La primera tinent d’alcalde no amaga que "aquests parcs també són víctimes de l’incivisme, per això tenim previst ubicar-hi càmeres de videovigilància". L’Ajuntament també preveu mantenir la concessió del manteniment a una empresa privada.

