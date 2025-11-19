Equipaments
Figueres reformarà els parcs infantils més grans del centre per 620.000 euros
L'àrea de Serveis Urbans renovarà completament les zones de jocs obsoletes de la plaça de Catalunya i dels jardins Puig Pujades
L’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Figueres té en cartera una important inversió per a reformar els dos parcs infantils més grans del centre urbà de la ciutat, el de la plaça de Catalunya i el dels jardins Puig Pujades. Ambdues zones es consideren amortitzades i obsoletes i la previsió és reformar-les durant el 2026 per convertir-les "en un espai més agradable, que ens ajudi a potenciar a socialització de les famílies i els infants, amb jocs més polivalents i que no siguin unipersonals", segons explica la primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez. La inversió és de 200.000 euros en el pressupost del 2026 i 620.000 euros en el conjunt d’actuacions previstes.
En el cas de la plaça de Catalunya també hi convergeixen diversos factors estructurals que generen molta incomoditat als usuaris i vianants que hi passen. "És evident que el paviment de terra amb llambordes espaiades no és l’adequat i s’ha de treure. La nostra voluntat és que l’espai sigui molt més agradable i segur, totes les llambordes aniran fora", afegeix.
Sobre el fet de potenciar la socialització, Carme Martínez considera que "en aquestes zones hi ha d’haver mobiliari urbà adequat, amb bancs per seure i amb jocs que no siguin com els que hi ha ara, amb una figura i una molla per a una sola criatura".
Al costat del Teatre El Jardí
En el cas dels jardins Puig Pujades, l’espai també s’ha anat degradant amb el temps i la renovació seguirà els mateixos paràmetres que els de la plaça de Catalunya. "En general, ha faltat més manteniment a la majoria dels parcs infantils i quasi tots tenen un important problema d’accessibilitat. En el cas de la plaça de Catalunya és més que evident: les llambordes no permeten el pas de cotxets o cadires de rodes, per exemple".
Aquesta renovació transita en paral·lel amb el pla municipal d’eliminar algunes zones de jocs infantils petites per a potenciar les més grans i millors en espais pròxims. "N’hi ha algunes que només eren d’un tobogan i una figura mòbil amb molla i això no facilitava un ús més popular de l’espai". La primera tinent d’alcalde no amaga que "aquests parcs també són víctimes de l’incivisme, per això tenim previst ubicar-hi càmeres de videovigilància". L’Ajuntament també preveu mantenir la concessió del manteniment a una empresa privada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Retrobament d'antics companys de FRIDASA
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- Pere Miquel Estela
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'