Figueres
Figueres avança cap a la creació de la figura del Síndic de Greuges local
L’alcalde, Jordi Masquef, i el Síndic de Vidreres, Salvador Torres, analitzen la llei catalana i coincideixen en la necessitat de trobar una persona de consens per impulsar la institució a la ciutat
La setmana passada, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, es va reunir amb el sr. Salvador Torres, síndic de Vidreres i vocal de la Junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals, en una trobada centrada en l’estat del projecte de Llei Catalana sobre la figura del síndic de greuges local i el seu desplegament al territori.
Durant la reunió, el sr. Torres va exposar els punts principals de la futura norma, creada per protegir i defensar els drets i llibertats constitucionals i estatutaris a Catalunya. La llei regula les funcions del síndic i el seu funcionament institucional, encarregant-li la supervisió de l’activitat de les administracions, organismes, empreses i persones que puguin afectar els drets de la ciutadania, amb especial atenció a la protecció dels infants i adolescents.
També va remarcar que la norma s’adreça a totes les administracions públiques, tant locals com de la Generalitat, així com a les empreses privades que gestionen serveis públics o activitats d’interès general. La seva aplicació es concreta en mesures com la investigació de queixes, les auditories, l’elaboració d’informes i la mediació en conflictes, actuacions per a les quals les administracions han de facilitar informació i col·laborar activament.
L’alcalde i el sr. Torres van coincidir en la importància de dotar Figueres d’una figura del síndic, una institució que reforça la transparència, la bona administració i la defensa dels drets de la ciutadania, actuant com a mediador en la relació entre veïns i administració.
La trobada va finalitzar amb el compromís de mantenir el diàleg i avançar en la implantació d’aquesta institució a la ciutat. Ambdós van coincidir en la necessitat de buscar, de cara al futur, una persona de consens que pugui desenvolupar aquesta tasca amb independència, solvència i plena confiança de la ciutadania.
