L’autora que alerta sobre la "normalització de l’islamisme a Figueres" presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
Hannan Serroukh presenta Coraje. El precio de la libertad a les 18:30
Aquest dimecres 19 de novembre (18:30), l’activista Hannan Serroukh (1974) presentarà el seu llibre Coraje. El precio de la libertad (Almuzara) a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. A l’obra, Serroukh relata com va fugir d’un matrimoni forçat fa més de trenta anys, en aquella mateixa ciutat on vivia aleshores.
A Coraje, l’autora exposa una història de superació personal i, alhora, reflexiona sobre l’actual amenaça de l’islamisme, la gestió dels fluxos migratoris, la cohesió social i la decadència europea. En una entrevista publicada ara fa un any a l’EMPORDÀ, Serroukh afirmava que Figueres “s’ha convertit en un punt estratègic per als moviments islamistes, que han utilitzat la seva posició fronterera per estructurar una societat paral·lela”. Segons l’activista i autora de Coraje. El precio de la libertad, “a Figueres s’ha normalitzat l’islamisme”.
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Retrobament d'antics companys de FRIDASA
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: “No volem ser un poble dormitori”
- Pere Miquel Estela