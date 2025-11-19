Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’autora que alerta sobre la "normalització de l’islamisme a Figueres" presenta avui el seu llibre a la Biblioteca

Hannan Serroukh presenta Coraje. El precio de la libertad a les 18:30

Hanan Serroukh.

Hanan Serroukh. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Aquest dimecres 19 de novembre (18:30), l’activista Hannan Serroukh (1974) presentarà el seu llibre Coraje. El precio de la libertad (Almuzara) a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. A l’obra, Serroukh relata com va fugir d’un matrimoni forçat fa més de trenta anys, en aquella mateixa ciutat on vivia aleshores.

A Coraje, l’autora exposa una història de superació personal i, alhora, reflexiona sobre l’actual amenaça de l’islamisme, la gestió dels fluxos migratoris, la cohesió social i la decadència europea. En una entrevista publicada ara fa un any a l’EMPORDÀ, Serroukh afirmava que Figueres “s’ha convertit en un punt estratègic per als moviments islamistes, que han utilitzat la seva posició fronterera per estructurar una societat paral·lela”. Segons l’activista i autora de Coraje. El precio de la libertad, “a Figueres s’ha normalitzat l’islamisme”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  2. Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
  3. Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
  4. L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
  5. Retrobament d'antics companys de FRIDASA
  6. Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
  7. Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: “No volem ser un poble dormitori”
  8. Pere Miquel Estela

L’hivern demogràfic es consolida: Els naixements cauen al mínim històric i l’esperança de vida escala als 84 anys

L’hivern demogràfic es consolida: Els naixements cauen al mínim històric i l’esperança de vida escala als 84 anys

Les imatges del control policial a camions i furgonetes a l'AP-7, a Llers

Les imatges del control policial a camions i furgonetes a l'AP-7, a Llers

Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal

Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal

L’autora que alerta sobre la "normalització de l’islamisme a Figueres" presenta avui el seu llibre a la Biblioteca

L’autora que alerta sobre la "normalització de l’islamisme a Figueres" presenta avui el seu llibre a la Biblioteca

La Generalitat avisa que cal tenir un kit d’emergència a casa per sobreviure 72 hores

La Generalitat avisa que cal tenir un kit d’emergència a casa per sobreviure 72 hores

Garatge Plana inaugura el renovat concessionari de Vilamalla amb la presentació del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Garatge Plana inaugura el renovat concessionari de Vilamalla amb la presentació del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Anxoves de l'Escala i arròs de Pals en el menú que una empresa de l'Empordà servirà a la Gala dels Premis Ondas

Anxoves de l'Escala i arròs de Pals en el menú que una empresa de l'Empordà servirà a la Gala dels Premis Ondas

Catalunya vigila una nova variant de la grip que podria escapar de la vacuna

Catalunya vigila una nova variant de la grip que podria escapar de la vacuna
Tracking Pixel Contents