Eleccions municipals del 2027
Agnès Lladó anuncia que no repetirà com a candidata d'Esquerra a Figueres: "La vida són etapes, i la política també"
Tot i fer aquest "pas al costat", assegura que continuarà defensant "amb convicció el projecte republicà", que considera "la millor opció per al futur de la ciutat i del país"
La portaveu d'Esquerra Republicana i exalcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha anunciat que no optarà a la reelecció per encapçalar la llista municipal a les eleccions del 2027. Ho ha comunicat a través d'un comunicat en què explica que "la vida són etapes, i la política també", i que és conscient que "la política es pot exercir des de molts àmbits". Tot i fer aquest "pas al costat", assegura que continuarà defensant "amb convicció el projecte republicà", que considera "la millor opció per al futur de Figueres i del país".
Lladó assenyala que aquesta decisió arriba al final d'una etapa política iniciada l'any 2007, "quan vaig formar part per primera vegada d'una llista municipal amb en Francesc Canet, com a independent". Aquell pas, recorda, va ser "un punt d'inflexió va ser un punt d'inflexió que em va portar, el 2008, a incorporar-me com a militant a la secció local". Des d'aleshores, diu, "he viscut una experiència profundament enriquidora, que m'ha permès créixer políticament i personalment, conèixer persones extraordinàries i aprofundir en els valors republicans que compartim".
"Ser alcaldessa ha estat un privilegi que mai oblidaré"
També destaca que ha tingut "l'honor immens de ser alcaldessa de la ciutat que m'ha vist néixer i créixer, i on he decidit desenvolupar el meu projecte de vida". Exercir aquesta responsabilitat, afirma, "ha estat un privilegi que mai oblidaré".
En l'escrit, l'encara portaveu d'ERC expressa un agraïment "de tot cor" a totes les persones que l'han acompanyat durant aquests anys. "No sempre ha estat fàcil; la política és exigent i, a vegades, ingrata. Però sempre l'he entesa com l'art de transformar la vida de la gent, i crec sincerament que, plegats, hem assolit fites històries difícils de revalidar, mantenint-nos fidels al projecte republicà, independentista i d'esquerres que ens defineix", apunta.
Lladó conclou la carta amb un missatge d'agraïment i de compromís: "Gràcies per la confiança, el suport i l'estima. Continuem caminant plegats. Visca la República, visca Figueres".
