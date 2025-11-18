Successos
Retiren elements de la coberta de la plaça Catalunya de Figueres que amenaçaven de caure mentre se celebrava el mercat
Els Bombers han abalisat la zona a l'espera de la reparació
Els Bombers han actuat aquest dimarts al migdia arran d’un incident a la coberta de la plaça Catalunya de Figueres, on se celebrava, en aquell moment, el mercat de la fruita i la verdura. El cos d’emergències ha rebut l’alerta que algunes peces del sostre podrien caure, i s’ha desplaçat fins al lloc amb tres dotacions, inclosa l’autoescala.
Un cop a la plaça Catalunya, han realitzat el sanejament de la coberta i han comprovat que algunes peces exteriors presentaven risc de despreniment a causa de la dilatació dels ferros. Han retirat una peça i han assegurant-ne d'altres per evitar que caiguessin. Posteriorment, han senyalitzat la zona i han esperat l’arribada de l’arquitecte municipal, a qui han informat de la situació i de les mesures necessàries per a la reparació, informa el cos d'emergències.
A conseqüència de l’incident, la Guàrdia Urbana ha tancat el pas de vianants a una part del mercat fins a la finalització de l’actuació dels Bombers, segons assegura el consistori.
