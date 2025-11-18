Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Retiren elements de la coberta de la plaça Catalunya de Figueres que amenaçaven de caure mentre se celebrava el mercat

Els Bombers han abalisat la zona a l'espera de la reparació

El mercat de la fruita i la verdura a la plaça Catalunya, en una imatge d'arxiu.

El mercat de la fruita i la verdura a la plaça Catalunya, en una imatge d'arxiu. / Borja Balsera

Eva Batlle

Figueres

Els Bombers han actuat aquest dimarts al migdia arran d’un incident a la coberta de la plaça Catalunya de Figueres, on se celebrava, en aquell moment, el mercat de la fruita i la verdura. El cos d’emergències ha rebut l’alerta que algunes peces del sostre podrien caure, i s’ha desplaçat fins al lloc amb tres dotacions, inclosa l’autoescala.

Un cop a la plaça Catalunya, han realitzat el sanejament de la coberta i han comprovat que algunes peces exteriors presentaven risc de despreniment a causa de la dilatació dels ferros. Han retirat una peça i han assegurant-ne d'altres per evitar que caiguessin. Posteriorment, han senyalitzat la zona i han esperat l’arribada de l’arquitecte municipal, a qui han informat de la situació i de les mesures necessàries per a la reparació, informa el cos d'emergències.

A conseqüència de l’incident, la Guàrdia Urbana ha tancat el pas de vianants a una part del mercat fins a la finalització de l’actuació dels Bombers, segons assegura el consistori.

