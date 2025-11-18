Beth’s Hair, experts en la cura capil·lar, obre una botiga a Figueres
L’establiment compta amb una àmplia gamma de productes i més de 60 marques diferents
Beth’s Hair va inaugurar el passat 18 d’octubre una botiga a Figueres, al carrer Girona, 8. Es tracta del segon establiment de la marca a les comarques gironines, després del que ja tenen a la ciutat de Girona.
En aquesta ocasió, la firma ha escollit la capital de l’Alt Empordà perquè encaixa amb la seva filosofia: apostar per zones on el petit comerç té un pes important i es manté una relació pròxima amb els veïns i veïnes.
L’empresa està especialitzada en productes per a la cura i el manteniment del cabell, treballant amb marques de referència del sector. A la botiga, els clients disposen d’un equip de professionals que ofereixen assessorament personalitzat i gratuït, per tal d’ajudar-los a trobar els productes més adequats segons el seu tipus de cabell i les seves necessitats.
Més de 60 marques
Beth’s Hair compta amb una àmplia gamma d’articles i més de 60 marques diferents, que inclouen solucions per a tot tipus de cabell i necessitats capil·lars. A més, disposen d’una destacada selecció de productes per al mètode curly, una autèntica revolució en la cura dels cabells arrissats en totes les seves textures.
La botiga també ofereix productes per a la cura de la pell, ampliant així l’oferta per donar resposta als clients més exigents. Al llarg de l’any hi ha promocions disponibles, amb l’objectiu d’apropar la qualitat professional a les llars.
Beth’s Hair és una empresa nascuda a Barcelona, especialitzada en productes per a la cura del cabell, i actualment compta amb 60 establiments oberts. Des de 2014 treballen per oferir un espai proper, amb productes tant per a professionals de la perruqueria i la barberia com per a qualsevol persona que vulgui cuidar el seu cabell amb productes de qualitat.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva web www. bethshair.es o trucar al 634 922 770.
