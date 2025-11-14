Successos
Macroestafa immobiliària: un advocat de Figueres i cinc membres de la banda, en presó provisional
Els Mossos van detenir dues persones a les comarques gironines i manté el cas obert davant la sospita de més casos amb l'anàlisi de documents que han intervingut
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un entramat criminal dedicat a estafes immobiliàries per valor de més d’un milió d’euros a tot l’Estat, basat en la usurpació d’identitats i la simulació de poders notarials sobre immobles aliens. El dispositiu, dut a terme el passat 11 d’octubre per agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, va acabar amb 22 detinguts.
Tots els arrestats són de nacionalitat espanyola, i els tres líders del grup tenien una gran mobilitat, tant dins d’Espanya com a l’estranger. Els investigadors els havien detectat marxant del país i treballaven principalment a Catalunya.
A les comarques gironines hi ha dos arrestats, un a Figueres i un a Salt. Un d’aquests és advocat figuerenc, M.B. i, en alguns casos, actuava com a apoderat en les operacions fraudulentes. Aquest advocat, juntament amb cinc persones més, ha entrat en presó provisional, segons els Mossos. Aquests últims tenien el paper de “col·laboradors”.
El cap de la DIC a Girona, el sotsinspector Carles Martínez, ha explicat aquest divendres detalls de la investigació i ha destacat que el grup criminal mostrava una “continuïtat delictiva” i operava des de feia temps. La investigació va començar el maig, i aquest fet es va confirmar durant les entrades realitzades en diversos punts de Catalunya.
Cas obert
En total, s’han confirmat set casos consumats, però també sis temptatives. Martínez ha afegit que, a mesura que s’estudia la documentació intervinguda durant l’operació, probablement s’arribarà a 15 casos. La investigació continua oberta.
Com a exemple, Martínez ha destacat un cas especialment rellevant: un immoble valorat entre 9 i 10 milions d’euros situat a Catalunya sobre el qual el grup criminal intentava aconseguir un crèdit d’entre 3 i 4 milions d’una entitat financera privada, que estava disposada a finançar-lo. Tenien tota la documentació preparada per suplantar la identitat dels propietaris i atorgar poders davant del notari. Pel que fa a les temptatives, es van produir en diverses fases de l’estafa, ja sigui en el primer moment de l’atorgament de poders, en la suplantació d’identitat o en la tramitació del crèdit amb l’entitat financera. La banda solia recórrer a fons d’inversió per a aquests crèdits.
Els investigadors han confirmat que els responsables de la macroestafa són persones expertes, amb antecedents en estafes similars i habilitats en falsificació de documentació i usurpació d’identitat. Escollien immobles que no estiguessin hipotecats, i l’operació no es limitava a Girona, sinó que s’estenia per tot l’Estat, incloent-hi ciutats com Vigo o Las Palmas. Això va motivar la col·laboració policial, per exemple, a Sevilla es va enviar un equip per capturar els tres líders, amb el suport de la Guàrdia Civil. Un fet que ha portat que els Mossos hagin informat de l'operació als cossos policials de la resta de l'Estat sobre els fets.
Esperant sentència
Quant als immobles amb els quals han aconseguit crèdits, Martínez ha explicat que tot està judicialitzat i que, fins que no hi hagi sentència, “no es podrà determinar que aquella càrrega no és correcta, no és legal, i, per tant, podem fer ús totalment d’aquella casa”. Tots els immobles implicats són domicilis.
L’expertesa dels implicats ha sorprès els investigadors, especialment per la qualitat de la falsificació de documents, que no despertava sospites ni en notaris ni en entitats bancàries. Martínez ha subratllat que “tenen una operativa automatitzada molt bona, amb documentació de gran qualitat. Per exemple, quan vam fer les entrades i vam trobar la documentació, jo mateix vaig intentar comparar el meu DNI amb un dels DNIs falsificats, i només es detectaven petits detalls com el gruix, que era una mica més prim en el falsificat i imperceptible”.
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- Figueres obre la porta a una ordenança de tanteig i retracte per evitar la guetització al sector oest
- Transgourmet celebra una història nascuda fa cent anys a l'Empordà
- Un ocupa abandona un habitatge a Figueres després de la intervenció de la Guàrdia Urbana
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà
- Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor