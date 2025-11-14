Successos
Els Mossos detenen dos joves amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres
Els arrestats havien trucat alertant d'una suposada crema de contenidors
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 30 i 20 anys amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres i causar desperfectes a un vehicle policial.
Els fets van ocórrer cap a la una de la matinada del 10 d'octubre, quan la Guàrdia Urbana va rebre un avís alertant que s'estaven cremant diversos contenidors al carrer Avinyonet. Quan la patrulla va arribar a lloc, la van rebre amb llançaments de diversos objectes, que van causar "danys importants" al vehicle policial. L'atac a obligar els agents a retirar-se per preservar la seva integritat. La unitat d'investigació es va fer càrrec del cas i va identificar les persones que havien trucat al 112 amb el pretext de la suposada crema de contenidors.
Detinguts aquest dijous
La investigació va permetre identificar els tres suposats autors de les trucades i relacionar-los amb els fets investigats. Per això, aquest dijous han detingut els dos joves i la menor d'edat per delictes de danys i atemptat contra agents de l'autoritat.
Els dos majors d'edat detinguts, amb antecedents, han passat aquest divendres a disposició judicial. La menor compareixerà davant la fiscalia de menors quan la requereixin.
