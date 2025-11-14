Successos
Desallotgen un ocupa d'un habitatge de Figueres després de dos anys
El propietari ha tapiat els accessos i ha procedit a l’enderroc de l’interior de l’edifici
Aquest és el quart desnonament que s'ha executat a la ciutat en dues setmanes
Els desallotjaments d'ocupes són a l’ordre del dia a Figueres. Les dades parlen per si soles: en només dues setmanes s’han dut a terme quatre desnonaments. L’últim va tenir lloc aquest dijous, quan es va fer fora un ocupa que feia dos anys que residia a l’immoble número 163 del carrer Sant Pau. En aquest cas, la col·laboració de la propietat ha estat clau, segons fonts municipals.
Les mateixes fonts indiquen que el propietari ha tapiat els accessos i ha procedit a l’enderroc de l’interior de l’edifici.
Tres desallotjaments més
Aquesta setmana, la Guàrdia Urbana de Figueres també ha instruït diligències per l’ocupació d’un habitatge al número 44 del carrer Nord. Arran d’aquesta actuació, la persona que hi residia il·legalment va acabar marxant, segons van informar fonts municipals aquest dimecres.
Així mateix, dimarts de la setmana passada es van desallotjar dos immobles ocupats il·legalment. D'una banda, es va dur a terme un desallotjament “en calent” en un immoble del número 29 del carrer Via Emporitana que tres ocupes havien ocupat el dia abans.
D'altra banda, es va executar un desnonament programat en una casa en ruïnes situada al carrer Tapis, 9, on convivien cinc ocupes que, segons fonts municipals, havien generat “molts problemes als veïns de la zona” durant els darrers mesos.
Protocol davant d'ocupacions
Cal recordar que els desnonaments duts a terme recentment s'ha pogut executar gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions, que va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.
Per un altre costat, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- Figueres obre la porta a una ordenança de tanteig i retracte per evitar la guetització al sector oest
- Transgourmet celebra una història nascuda fa cent anys a l'Empordà
- Un ocupa abandona un habitatge a Figueres després de la intervenció de la Guàrdia Urbana
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- Els aturen en un control a Llançà i els hi troben estris per cometre robatoris i prop de 2.000 euros en efectiu
- Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués