Successos

Desallotgen un ocupa d'un habitatge de Figueres després de dos anys

El propietari ha tapiat els accessos i ha procedit a l’enderroc de l’interior de l’edifici

Aquest és el quart desnonament que s'ha executat a la ciutat en dues setmanes

L'edifici desocupat aquest dijous.

L'edifici desocupat aquest dijous. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

Els desallotjaments d'ocupes són a l’ordre del dia a Figueres. Les dades parlen per si soles: en només dues setmanes s’han dut a terme quatre desnonaments. L’últim va tenir lloc aquest dijous, quan es va fer fora un ocupa que feia dos anys que residia a l’immoble número 163 del carrer Sant Pau. En aquest cas, la col·laboració de la propietat ha estat clau, segons fonts municipals.

Les mateixes fonts indiquen que el propietari ha tapiat els accessos i ha procedit a l’enderroc de l’interior de l’edifici.

Tres desallotjaments més

Aquesta setmana, la Guàrdia Urbana de Figueres també ha instruït diligències per l’ocupació d’un habitatge al número 44 del carrer Nord. Arran d’aquesta actuació, la persona que hi residia il·legalment va acabar marxant, segons van informar fonts municipals aquest dimecres.

Així mateix, dimarts de la setmana passada es van desallotjar dos immobles ocupats il·legalment. D'una banda, es va dur a terme un desallotjament “en calent” en un immoble del número 29 del carrer Via Emporitana que tres ocupes havien ocupat el dia abans.

D'altra banda, es va executar un desnonament programat en una casa en ruïnes situada al carrer Tapis, 9, on convivien cinc ocupes que, segons fonts municipals, havien generat “molts problemes als veïns de la zona” durant els darrers mesos.

Protocol davant d'ocupacions

Cal recordar que els desnonaments duts a terme recentment s'ha pogut executar gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions, que va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.

Per un altre costat, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectatsEl nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.

