Un ocupa abandona un habitatge a Figueres després de la intervenció de la Guàrdia Urbana

El cos policial ha actuat en aplicació del nou protocol contra les ocupacions

La setmana passada es van dur a terme dos desnonaments més, un "en calent"

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres durant una actuació

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres durant una actuació / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

Nou desallotjament a Figueres. En aplicació del nou protocol policial contra les ocupacions, la Guàrdia Urbana ha instruït diligències per l’ocupació d’un habitatge al carrer Nord, 44. Gràcies a aquesta actuació, l’individu que ocupava l’immoble n’ha acabat marxant, segons han informat fonts municipals aquest dimecres.

Cal recordar que dimarts de la setmana passada es van desallotjar dos immobles ocupats il·legalment. D'una banda, es va dur a terme un desallotjament “en calent” en un immoble del número 29 del carrer Via Emporitana que tres ocupes havien ocupat el dia abans.

D'altra banda, es va executar un desnonament programat en una casa en ruïnes situada al carrer Tapis, 9, on convivien cinc ocupes que, segons fonts municipals, havien generat “molts problemes als veïns de la zona” durant els darrers mesos.

Cop a les ocupacions

Cal recordar que el desnonament d'aquesta setmana s'ha pogut dur a terme gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions. El document va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectatsEl nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.

