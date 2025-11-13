Jornades
Les Jornades de Figueres tractaran els "Espais de repressió i reclusió" per a impulsar una societat més democràtica
El castell de Sant Ferran i l'auditori del convent dels Caputxins seran els escenaris de la segona edició internacional sobre el Patrimoni del Conflicte
Les segones Jornades Internacionals sobre Patrimoni del Conflicte d’enguany estan centrades en la temàtica Espais de repressió i reclusió, se celebraran al castell de Sant Ferran i a l’Auditori dels Caputxins el 28 i 29 de novembre i són organitzades per l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB, l’Ajuntament de Figueres i Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran.
Durant dos dies, ponent de diferents disciplines vinculades a la recerca històrica i la seva difusió, parlaran sobre espais que formen part del patrimoni comú i que han estat especialment significats com a presons en temps de guerra, centres de repressió durant i després dels conflictes bèl·lics o punts de pas d’exilis forçats, aspectes tots ells d’abast internacional, però que tenen a Figueres i l’Alt Empordà una especial significació històrica.
Aquestes Jornades són les hereves de les sessions sobre Patrimoni Defensiu que també es van fer a Figueres deu anys enrere i tenen com a objectiu conèixer i reconèixer "aquests llocs, sovint marcats per la violència institucional exercida per règims autoritaris i per la vulneració sistemàtica dels drets fonamentals".
Tant David González, gestor de projectes de l’EUROM, com Mariona Seguranyes, historiadora i regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, aquests treballs de recerca i sortida a la llum de fets passats traumàtics són útils "per a bastir societats més democràtiques i més cíviques". Del mateix parer és l’historiador i regidor Alfons Martínez Puig, un dels impulsors de les Jornades. Tots plegats reconeixen Figueres com un escenari clau de la història recent i sobre la qual l’Ajuntament està treballant a través de les àrees de Cultura i Memòria Històrica i la seva comissió especial.
Entitat acollidora
En aquest apartat, destaquen la feina dels Amics del Castell com una corretja de transmissió d’aquests objectius amb les seves activitats i exposicions. "El programa d’aquestes Jornades és molt enriquidor i ens permetrà conèixer com tracten altres llocs aquests espais de memòria", assenyala Mariona Seguranyes. "La nostra missió és continuar potenciant el monument on han passat fets històrics molt importants", afegeix el seu president, Joan Carné.
L’assistència a la jornada és gratuïta, però s'aconsellauna inscripció prèvia o en el mateix escenari de les Jornades abans de començar. La de divendres, 28 de novembre, es farà al Castell de Sant Ferran a partir de dos quarts de dotze, amb una ponència inaugural sobre L’antic penal del Castell de Sant Ferran, a càrrec de Carme Huerta. Dissabte, les ponències es faran als Caputxins. Ambdós dies seran de sessió doble, de matí i tarda.
En la del primer dia hi haurà una visita guiada al Castell i la cloenda comptarà amb la presentació dels projectes pedagògics del Grup de Treball de l’Alt Empordà Exili, Deportació i Holocaust.
Accediu al programa de les Jornades clicant aquest enllaç.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- L'Ajuntament de Figueres ha trobat local per a les associacions El Dofí i TEA Alt Empordà
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: "Res compensarà el dolor"
- Un alcalde musulmà a Figueres
- El Tribunal de Contractes desestima l’acció de la IAEDEN contra el concurs de la variant ferroviària de Figueres
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant