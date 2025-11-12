Figueres
L'Ajuntament de Figueres ha trobat local per a les associacions El Dofí i TEA Alt Empordà
Invertirà 325.000 euros per a condicionar l'espai destinat a les activitats de les dues entitats dedicades a les persones amb discapacitat intel·lectual i autisme
El Centre de Lleure el Dofí i l’associació TEA Alt Empordà disposaran finalment d’un local propi per a les seves activitats. Després del llarg periple dels darrers anys a la recerca d’una seu estable, l'Ajuntament de Figueres ha trobat el lloc adequat. Es tracta d’un local de propietat municipal ubicat en els baixos del número 20 del carrer Alexandre Deulofeu. El condicionament d’aquest espai es farà amb una partida de 325.000 euros, inclosa en el pressupost municipal de 2026.
Dues entitats imprescindibles
El Dofí va néixer el 1997 de la mà de l’AMPA de l’escola Mare de Déu del Mont, per a especialitzar-se sobretot en l’àmbit del lleure i per generar activitats els caps de setmana i en temps de vacances per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Fins ara, el Dofí ha portat a terme les seves activitats en equipaments municipals, l'escola Parc de les Aigües i la Salle, entre altres espais. En els seus inicis va ocupar un espai a l'antic ajuntament de Vilatenim, actual seu del Consell Municipal, i també va tenir llogat un local al carrer Calçada dels Monjos. Una de les seves activitats de referència és el casal d'estiu.
TEA Alt Empordà va sorgir el 2019 arran de la inquietud d’un grup de mares i pares de fills amb autisme, que, veient les necessitats existents i la manca de recursos i suport, es van unir per a treballar plegats amb l’objectiu principal d’oferir suport i atenció a famílies, infants i adults amb TEA a la comarca. L'entitat tampoc té un local físic estable, i cada cop que cal fer accions, trobades o jornades ha de buscar un espai. Normalment, demanen a l'Ajuntament un Centre Cívic (per les trobades de l'Escola de Famílies), o, per exemple, per fer les teràpies dels nens amb gossos, utilitzen una sala del Consell Municipal de Vilatenim. D'altres activitats o reunions sovint s'acaben fent en cases particulars, segons les famílies.
