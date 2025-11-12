Habitatge
Figueres obre la porta a una ordenança de tanteig i retracte per evitar la guetització al sector oest
L’Ajuntament ha iniciat una consulta pública per poder intervenir en el mercat immobiliari, frenar l’expulsió de veïns i l’especulació, i combatre activitats delictives, entre altres objectius
L’Ajuntament de Figueres ha obert un procés de consulta pública prèvia, fins al 26 de novembre, per recollir l’opinió de la ciutadania, entitats i organitzacions sobre la futura Ordenança reguladora de l’àrea de tanteig i retracte que es vol delimitar a diversos barris del sector oest de la ciutat.
La iniciativa s’emmarca en el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en l’elaboració de noves normes municipals.
Segons el consistori, aquesta ordenança ha de permetre dotar l’Ajuntament d’un instrument efectiu per intervenir en el mercat immobiliari local mitjançant l’exercici dels drets de tanteig i retracte sobre determinades finques del sector oest. L’objectiu és prevenir processos d’exclusió social i de segregació urbana en una àrea considerada especialment sensible.
Diversos objectius
Amb aquesta eina, el govern municipal vol evitar l’expulsió de veïns, combatre la guetització i l’especulació immobiliària, frenar l’expansió d’activitats delictives com el cultiu de marihuana i afavorir la cohesió social i la regeneració urbana. Alhora, la regulació ha de facilitar l’adquisició d’habitatges en zones afectades per la segregació urbana i ampliar el Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge.
El projecte també s’alinea amb la transformació prevista al sector oest amb la nova estació intermodal, que l’Ajuntament considera una oportunitat estratègica i històrica per impulsar un desenvolupament més equilibrat, cohesionat i sostenible d’aquest àmbit de la ciutat.
El consistori convida la ciutadania, associacions i entitats a presentar aportacions al document, especialment pel que fa als problemes que es volen abordar amb la norma, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius que persegueix i les possibles solucions alternatives, tan reguladores com no reguladores. Les opinions es poden presentar fins al 26 de novembre a través dels canals habituals de participació establerts per l’Ajuntament.
