La figuerenca Karina Gibert serà la ponent principal a la Nit del Comerç de Figueres
Gibert parlarà sobre com la intel·ligència artificial pot impulsar el comerç de proximitat
La catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Karina Gibert i Oliveras (Figueres, 1967), serà la ponent principal de la tercera Nit del Comerç de Figueres, que per qüestions d’agenda se celebrarà finalment el 29 de gener de 2026. En la seva intervenció, Gibert abordarà com la intel·ligència artificial pot contribuir a la transformació del comerç de proximitat, oferint noves eines per reforçar-ne la competitivitat, la gestió i la relació amb la clientela en un moment de canvi econòmic i social.
Nascuda a Figueres i provinent d’una família de comerciants de la ciutat, Karina Gibert coneix de prop la realitat del teixit comercial local. Aquesta connexió personal amb el món del comerç, unida a la seva trajectòria acadèmica i professional, donarà a la seva ponència una mirada propera i alhora innovadora sobre com la tecnologia pot posar-se al servei de les persones i dels negocis de proximitat.
Referent en la governança ètica de la tecnologia, Gibert és doctora i catedràtica d’Intel·ligència Artificial a la UPC, on dirigeix el centre de recerca en Data Science & Artificial Intelligence. Ha estat assessora de la Comissió Europea i del Govern de Catalunya en matèria d’ètica i transformació digital, i el 2025 va ser reconeguda per la revista Forbes com una de les 100 dones més influents de Catalunya. El mateix any va rebre la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya per la seva contribució a un desenvolupament tecnològic responsable i per la seva tasca a favor de la igualtat en l’àmbit digital.
L’acte, organitzat per Comerç Figueres Associació i Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, reconeixerà un any més el talent, la trajectòria i la innovació del comerç figuerenc. El lliurament dels premis se celebrarà al Cercle Sport Figuerenc, en un esdeveniment que reunirà comerciants, empresaris i representants institucionals. El termini de presentació de candidatures, que es va tancar aquest dilluns 10 de novembre, ha registrat una notable participació d’establiments, que seran avaluats properament pel jurat.
La Nit del Comerç de Figueres vol posar en valor el comerç de proximitat com a motor econòmic i social de la ciutat, reconeixent la seva capacitat d’adaptació, el seu dinamisme i la seva aportació a la vida urbana. Els premis d’aquesta edició destacaran la diversitat del sector amb reconeixements a la innovació, la preservació del patrimoni històric, la vitalitat dels barris i la trajectòria de comerços que han arribat als 25, 50 o 100 anys d’activitat. També s’hi distingiran les iniciatives més rellevants dels mercats municipals i les accions de promoció del comerç local impulsades per persones o entitats del territori.
Amb aquesta nova edició, Figueres reafirma la seva vocació de ser el principal centre comercial a cel obert del nord de Catalunya, un model de ciutat que combina la tradició del comerç de proximitat amb la innovació, la sostenibilitat i l’adaptació als nous temps.
