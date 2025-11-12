Successos
Un conductor begut xoca contra un fanal i bolca el cotxe a Figueres
La Guàrdia Urbana obre diligències penals després que donés un resultat positiu superior a 0,60 mg/l d’alcohol en aire expirat
Un conductor begut es va estampar dimecres a la nit contra un fanal i va acabar bolcant amb el cotxe a Figueres. L’accident va tenir lloc al carrer de França, cap a les onze, i va mobilitzar la Guàrdia Urbana de Figueres, el SEM i els Bombers.
En arribar, els equips d’emergència van trobar el conductor fora del vehicle. Els agents de la Guàrdia Urbana el van identificar i li van fer la prova d’alcoholèmia, ja que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. La prova va resultar positiva amb un nivell superior als 0,60 mg/l d’alcohol en aire expirat, fet pel qual es van obrir diligències penals contra ell, confirmen fonts municipals.
Pel que fa al vehicle, els Bombers el van desbolcar i tornar a posar en el sentit de la marxa, retirant també el fanal que havia caigut durant l’accident. El SEM va evacuar el conductor, que presentava ferides lleus, a l’hospital de Figueres per a una exploració i atenció mèdica.
