Figueres

Avaria d’enllumenat a la Pujada del Castell de Figueres per un problema en un transformador d’Endesa

Segons fonts municipals, els tècnics d’Endesa ja han estat avisats i estan treballant per resoldre la incidència, tot i que de moment es manté a l’espera de la reparació definitiva

Imatge d'arxiu de la pujada del Castell en obres.

Imatge d'arxiu de la pujada del Castell en obres. / Santi Coll

Redacció

Figueres

Una avaria d’enllumenat de mitja tensió al transformador del carrer Llers de Figueres ha deixat sense llum part de la Pujada del Castell i el seu entorn. Segons fonts municipals, els tècnics d’Endesa ja han estat avisats i estan treballant per resoldre la incidència, tot i que de moment es manté a l’espera de la reparació definitiva.

Des del consistori han volgut aclarir que aquesta avaria no té cap relació amb les obres de la Pujada del Castell. Es tracta, remarquen, d’un problema intern d’Endesa vinculat al transformador d’aquesta zona, que ja havia provocat diverses incidències similars en els darrers mesos.

