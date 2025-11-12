Figueres
Avaria d’enllumenat a la Pujada del Castell de Figueres per un problema en un transformador d’Endesa
Segons fonts municipals, els tècnics d’Endesa ja han estat avisats i estan treballant per resoldre la incidència, tot i que de moment es manté a l’espera de la reparació definitiva
Una avaria d’enllumenat de mitja tensió al transformador del carrer Llers de Figueres ha deixat sense llum part de la Pujada del Castell i el seu entorn. Segons fonts municipals, els tècnics d’Endesa ja han estat avisats i estan treballant per resoldre la incidència, tot i que de moment es manté a l’espera de la reparació definitiva.
Des del consistori han volgut aclarir que aquesta avaria no té cap relació amb les obres de la Pujada del Castell. Es tracta, remarquen, d’un problema intern d’Endesa vinculat al transformador d’aquesta zona, que ja havia provocat diverses incidències similars en els darrers mesos.
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Robatori i persecució a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets però el lladre s’escapa
- Detenen un home a Garrigàs quan fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys