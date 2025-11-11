Infraestructures
El Tribunal de Contractes desestima l’acció de la IAEDEN contra el concurs de la variant ferroviària de Figueres
L’entitat ecologista va presentar recurs a la licitació d’ADIF per a la redacció dels projectes argumentant que l’avaluació ambiental estava desfasada i que incomplia el Pla Territorial
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha rebutjat la reclamació feta per la IAEDEN contra el procediment d’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció dels projectes bàsic i de construcció de la plataforma multimodal i la variant ferroviària d’amplada ibèrica de Figueres i la remodelació de l’estació de Figueres-Vilafant. ADIF va convocar el concurs públic a finals del passat juliol. L’entitat ecologista va presentar el seu recurs poques setmanes després demanant que es deixés sense efecte la licitació, que està dotada pressupostàriament, i que el Ministeri es replantegés "les fases no executades de l’Estudi Informatiu de la Línia Barcelona-Portbou, variant de Figueres" aprovat el 2007, argumentant infraccions en la normativa sobre l’avaluació ambiental i l’incompliment del Pla Territorial parcial de les comarques gironines del 2010.
El Tribunal Administratiu inadmet el recurs de la Iaeden i diu en la seva sentència que "no és competent" per a "pronunciar-se sobre les qüestions exposades per l’associació recurrent".
El precedent
El passat mes de juliol, el saló de plens de l'Ajuntament de Figueres va acollir la signatura del protocol que ha de fer possible la nova variant ferroviària de Figueres i la creació de l'estació intermodal que ha d'unir les línies d'alta velocitat i rodalies a l'actual de Figueres-Vilafant. L'acte ha estat presidit per José Antonio Santano, Secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible; Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern de la Generalitat; Jordi Masquef, alcalde de Figueres i Montse De La Llave, alcaldessa de Vilafant, amb la participació de Juan Carlos Monge, director de Projectes d’Adif.
El protocol estableix la construcció del tram que queda pendent de la plataforma viària entre l'estació de Figueres-Vilafant i la seva connexió amb la línia convencional entre Vilabertran i Vilatenim. Aquest traçat inclourà un túnel de dos quilòmetres per sota del castell de Sant Ferran i un viaducte que ha de permetre salvar l'N-II un cop estigui desdoblada. El primer pas va ser la licitació de la redacció del projecte definitiu de la variant, que va ser publicat el 28 de juliol en el diari Oficial de la Unió Europea i, posteriormement, en el BOE.
El Tribunal Administratiu Central afirma que la seva resolució "és definitiva a la via administrativa", però admet que contra aquesta, la IAEDEN pot "interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, en el termini de dos mesos".