Sancionat a Figueres per un abocament il·legal de mobles gràcies a l’avís d’un veí
La Guàrdia Urbana li ha imposat una multa de 750 euros
La Guàrdia Urbana de Figueres ha imposat una sanció de 750 euros al propietari d’una furgoneta per haver fet un abocament il·legal de mobles al costat dels contenidors del carrer Rec Arnau. L’actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a l’avís d’un veí, que va enviar imatges dels fets a la policia.
Segons ha explicat l'Ajuntament, els agents van identificar el vehicle i van localitzar el propietari, que va reconèixer haver efectuat l’abocament. Els fets van tenir lloc aquest dilluns a la tarda, i aquest dimarts s’ha confirmat la sanció.
Des de l’Ajuntament recorden que els abocaments incontrolats de residus voluminosos comporten multes econòmiques i animen la ciutadania a fer ús del servei municipal de recollida de mobles o a avisar la Guàrdia Urbana en cas de detectar conductes incíviques.
