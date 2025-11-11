Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sancionat a Figueres per un abocament il·legal de mobles gràcies a l’avís d’un veí

La Guàrdia Urbana li ha imposat una multa de 750 euros

L'abocament de mobles il·legal.

L'abocament de mobles il·legal. / Ajuntament de Figueres

Tony Di Marino

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha imposat una sanció de 750 euros al propietari d’una furgoneta per haver fet un abocament il·legal de mobles al costat dels contenidors del carrer Rec Arnau. L’actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a l’avís d’un veí, que va enviar imatges dels fets a la policia.

Segons ha explicat l'Ajuntament, els agents van identificar el vehicle i van localitzar el propietari, que va reconèixer haver efectuat l’abocament. Els fets van tenir lloc aquest dilluns a la tarda, i aquest dimarts s’ha confirmat la sanció.

Els infractors, enxampats 'in fraganti'.

Els infractors, enxampats 'in fraganti'. / Ajuntament de Figueres

Des de l’Ajuntament recorden que els abocaments incontrolats de residus voluminosos comporten multes econòmiques i animen la ciutadania a fer ús del servei municipal de recollida de mobles o a avisar la Guàrdia Urbana en cas de detectar conductes incíviques.

