Comerç
Figueres engega els tràmits per elaborar un pla estratègic de promoció del comerç: "Continuem preocupats per la situació"
ERC demana celeritat i el govern municipal preveu que el pla estigui enllestit el primer trimestre de l’any vinent
L’Ajuntament també treballa en accions com la campanya de vals de descompte per als veïns que es poden gastar als comerços de la ciutat
Carme Vilà
A Figueres, "continuem preocupats per la situació del comerç", assegura el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha engegat els tràmits per la confecció d'un Pla Estratègic. Està en una primera fase interna d'anàlisi, però esperen que el document estarà enllestit el primer trimestre del 2026. Des d'ERC, la regidora, Agnès Lladó, ha demanat celeritat perquè "hauríem de mirar que les botigues puguin subsistir o acabarem parlant de locals buits, més dels que ja tenim".
El debat es va posar sobre la taula de nou en el darrer ple municipal després que el 25 de setembre es va celebrar un ple extraordinari, una part del qual dedicat a la situació del comerç. El govern ja porta a terme accions com la campanya de vals de descompte bescanviables en diferents establiments comercials, del sector serveis i d’hostaleria adherits a la iniciativa Comprem a Figueres que acaba el 25 de novembre.
Lladó va lamentar amb relació al Pla Estratègic que “a hores d’ara no en sabem res” i va reclamar “una estratègia clara per millorar la situació dins la complexitat actual”.
En resposta, el regidor Manel Rodríguez va assegurar que "continuem preocupats per la situació del comerç" i que s'ha engegat l'inici de la confecció del pla en una primera fase més interna, i la segona, va dir "començarem a reunir-nos amb els partits polítics, els sectors comercials i diferents sectors". S'espera tenir-lo acabat en el primer trimestre de l'any vinent.
Al marge del pla, estan pendents d'un pla de revitalització de centres històrics i barris en l'àmbit del comerç que pretén engegar la Generalitat del que esperen conèixer més detalls aviat.
També continua la campanya de vals de regal. S'estan recuperant vals que han caducat i generant-ne de nous. N'hi ha 354 disponibles ara mateix, va dir. S'han repartit 13.292 vals, s'han fet 3579 compres en comerços i 5830 vals s'han gastat. A la campanya es van inscriure 105 comerços, una xifra que Lladó va considerar baixa tenint en compte que hi ha atorgades més de dues mil llicències a la ciutat. Ara es modificaran les bases per a una nova campanya per incloure comerços d'alimentació i farmàcia.
La campanya consisteix en dos vals de 10 euros cadascun. L'Ajuntament ha invertit 125.000 euros en aquesta campanya.
Figueres té un important teixit comercial que ha viscut canvis en els darrers anys. La impossibilitat de disposar de grans espais comercials podria haver estat un dels motius pels quals grans marques no hagin apostat per establir-s'hi. En els darrers anys han tancat diverses botigues del grup Inditex, la darrera Zara. L'elevat preu dels lloguers és un altre dels elements que es va debatre en el ple extraordinari sobre el comerç.
