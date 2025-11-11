Tancada des del 2014
Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
L’Ajuntament ha anunciat l’inici de les obres per part de l’empresa COAYPA per al pròxim mes de desembre amb l’objectiu de crear una gran zona verda
L’espai rehabilitat confrontarà amb la plaça Vila d’Ordis, on hi ha el mural ceràmic que reprodueix les Cinc visions del paisatge empordanès del Grup 69
Onze anys després del seu tancament definitiu com a centre penitenciari, l’Ajuntament de Figueres ha anunciat que a principi del mes de desembre començaran les obres que han de permetre l’obertura de l’antic pati exterior de la presó del carrer Sant Pau per a crear la zona verda més important de la part de migdia de la ciutat.
Els treballs han estat adjudicats a l’empresa COAYPA Obres i serveis, SL i afectaran tot el perímetre de l’antic edifici dissenyat per l’arquitecte Josep Azemar i que va entrar en servei el 1917. La nova zona verda estarà compresa entre els carrers Sant Pau, Albert Cotó i la plaça Vila d’Ordis. L’equip de Govern ha dut a terme, aquest dilluns al vespre, una reunió amb els veïns per a explicar-los les afectacions del projecte, tal com ja va fer mesos enrere abans d’estendre el carril bici pels carrers del barri.
Una part finançada amb fons europeus
La inversió adjudicada és de 748.446,99 euros, IVA inclòs. Part d’aquest import, 300.000 euros, procedeixen dels fons Next Generation EU i la resta de fons propis. El passat juliol, el ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació de crèdit del pressupost municipal del 2025 per a evitar la duplicació de la xarxa del carril bici a Sant Pau de la Calçada i poder destinar aquesta aportació europea al projecte de la presó vella després d’haver demanat el canvi a l’Estat i a la Generalitat.
El projecte d’obertura dels jardins de la presó prové del mandat anterior i afecta els terrenys que l’envolten, 5.730 m² en total. A més de retirar la tanca perimetral, metàl·lica i d’obra, també s’adequarà l’espai públic adjacent per garantir l’accessibilitat a la nova zona verda a través de la plaça Vila d’Ordis i dels carrers Albert Cotó i Sant Pau.
Preservar el mosaic del mural del Grup 69
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, entre les accions que ara es duran a terme, hi ha la instal·lació d’un parc infantil. De la plaça Vila d’Ordis es tirarà a terra una part del mur de separació que hi ha actualment amb la presó, però es conservarà la part de paret on hi ha, des del 1999, el mural Cinc visions del paisatge empordanès, del Grup 69, format pels pintors Ricard Ansón, Daniel Lleixà, Josep Ministral, Ramon Pujolboira i Lluís Roura. El mural actual va ser creat per l’artesà Armand Olivé en mosaic ceràmic a partir del treball original que els cinc pintors van elaborar a la plaça de la Palmera el 1984 com a homenatge a Salvador Dalí i que, durant anys, va romandre exposat a la paret mitgera de la plaça Josep Pla. En paral·lel, la Generalitat està treballant per a rehabilitar l’edifici de la presó per a convertir-lo en un centre del Departament d’Empresa i Treball vinculat al SOC i a la formació professional.
