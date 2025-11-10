Salut
Salut incorpora escàners de patologia digital d'alta resolució a l'Hospital de Figueres i 12 centres públics més
Els nous equips permetran digitalitzar les mostres biològiques i l'intercanvi entre professionals de diferents centres
El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha incorporat 24 escàners de patologia digital d'alta resolució que s'instal·laran fins a mitjans de desembre a 13 hospitals del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT), un dels quals és el de Figueres. Aquests equips permetran digitalitzar les mostres biològiques que s'analitzen als laboratoris d'anatomia patològica per fer-ne un estudi més àgil, precís i compartit entre professionals de diferents centres. Les imatges digitals generades s'integraran a la plataforma PAT-SIMDCAT, el sistema d'imatge mèdica digital de Catalunya que facilita la consulta, l'anàlisi i l'intercanvi d'imatges entre professionals de diferents hospitals, afavorint el treball en xarxa dels patòlegs.
Salut ha destacat que amb aquesta actuació es fa un pas cap a la digitalització completa de l'anatomia patològica, una eina fonamental per millorar la precisió diagnòstica, reduir el temps d'espera i avançar cap a una medicina més personalitzada i de precisió. La instal·lació dels equips i la formació dels professionals es va iniciar a finals de setembre i s'aniran instal·lant progressivament a la resta de centres fins a la segona setmana de desembre.
En concret, els nous equips s'han destinat als serveis d'anatomia patològica dels centres del SISCAT que encara no estan digitalitzats, com són l'Hospital de Mataró, Terrassa (CST), Parc Taulí de Sabadell, Sant Joan de Reus, Fundació Puigvert-IUNA, Hospital General de l'Hospitalet (CS), Althaia-Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Palamós, Sant Jaume de Calella, Figueres i Mútua de Terrassa.
El projecte forma part del Pla GenES, una iniciativa del Ministeri de Sanitat per desplegar la cartera comuna de serveis genètics del Sistema Nacional de Salut, finançada amb fons europeus Next Generation. En aquest marc, el CatSalut ha destinat 3,3 milions d'euros a la compra d'aquest equipament amb l'objectiu de reforçar la capacitat diagnòstica i optimitzar els fluxos de treball als laboratoris d'anatomia patològica.
