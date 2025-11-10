Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Delinqüencia

Masquef i Geis reclamen al Govern un pla integral per combatre la multireincidència a comarques gironines

Els de Junts subratllen que la demarcació "no és de segona categoria" i critiquen que el Congrés paralitzés la llei

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i càrrecs de Junts a les comarques gironines durant la compareixença sobre segureta.

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i càrrecs de Junts a les comarques gironines durant la compareixença sobre segureta. / ACN

ACN

Xavier Pi

Girona

Junts reclama al Govern un pla integral per combatre la multireincidència a les comarques gironines i actuar contra aquells delinqüents que, arran de la pressió exercida damunt l'àrea metropolitana, s'han establert al territori. Càrrecs del partit han escenificat unitat davant el fenomen, assegurant que la demarcació "no és de segona categoria" i que Interior ha d'abocar-hi més recursos.

"Cal abordar-ho sense alarmismes però des de la necessitat", afirma la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis. "S'ha d'afrontar el problema des d'una òrbita integral, sense entrar en populismes", hi afegeix l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef. Des de Junts també critiquen que el Congrés hagi paralitzat durant mesos la llei contra la multireincidència.

TEMES

