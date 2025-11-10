Crònica de la taula rodona "Les dones al món de la tecnologia"
Desitgem que d'aquí a deu anys tinguem una societat més feliç i col·laborativa
Cal retenir el talent que formem a les nostres universitats, no pot ser que més de la meitat se’n vagin a treballar a l’estranger
La plataforma de comunicació Dona Digital, que treballa per superar la bretxa de gènere en el món tecnològic, va escollir la ciutat de Figueres per cloure les més de cent activitats que han organitzat a tot Catalunya. El dissabte a les dotze del migdia, al Cercle Sport Figuerenc, Tomàs Cascante, president de Tertúlia Digital, va introduir l'acte i Albert Alemany, regidor TIC de l'Ajuntament de Figueres, va donar la benvinguda a totes les assistents, ja que el públic era majoritàriament femení, i va manifestar que la intel·ligència del futur ha de ser més humana. Després d'un breu vídeo de reflexions sobre la situació actual de la dona al sector TIC, va començar l'acte central.
Taula rodona "Les dones al món de la tecnologia"
La taula rodona Les dones al món de la tecnologia va estar moderada per Eva Blanco, presidenta Lean In Barcelona, consultora sènior, i les ponents eren Anna Navarro, executiva i fundadora de plataformes TIC i ONG; Karina Gibert, degana COEINF; Montse Guardia, presidenta del Consell Social de la UPC, i Núria Castell, exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.
Eva Blanco va demanar a Anna Navarro què destacaria de la seva experiència i què passa quan les dones estan al centre del disseny tecnològic. Navarro va explicar que ella sempre ha desenvolupat tecnologia que coneix la gent. Per exemple, va estar en el primer equip que va posar el català a Google, ja que a Silicon Valley ningú sabia què era el català, i un altre dels objectius és fer internet segura. Pel que fa al tema de les dones va dir que "se'n parla molt, però d'enginyeres, no n'hi han. Hi ha moltes dones en el sector tecnològic en comunicació, recursos humans, fent classes... però de dones que toquin l'enginyeria, n'hi ha molt poques. Cal investigar per coses que faci servir tothom".
Navarro va estar en el primer equip que va posar el català a Google, ja que a Silicon Valley ningú sabia què era el català
A Karina Gibert, que es troba en la intersecció entre recerca ètica i IA i assessorament al Govern en aquesta matèria, m'agradaria preguntar-li sobre com es pot assegurar que el desenvolupament tecnològic no es reprodueixi ni amplifiqui els biaixos i les desigualtats de gènere, va dir Blanco. Gibert va començar a explicar que l'administració digital és el futur de l'administració i la relació amb la ciutadania, també ho serà. Cal fer formació de gènere per a tothom a totes les empreses, no només per a les dones, perquè una gran part de les vulneracions de gènere es fan per desconeixement. També és molt important incrementar les places de formació de professionals especialitzats en diversos àmbits. A Catalunya, hi ha un 38% d'empreses que no troben talent digital. “Un altre dels problemes que tenim és que no sabem retenir el talent. Aquest any hem tingut la primera promoció de 50 graduats en IA, però resulta que 35 varen anar a fer un Erasmus i s'han quedat a treballar a l'estranger. Aquí s'inverteix en talent, però no tenim maneres de retenir-lo”. Gibert i Navarro varen parlar dels diferents models empresarials dels EUA i Catalunya. Aquí, amb petites i mitjanes empreses és més difícil poder oferir bons sous perquè es quedin aquests professionals.
A Catalunya, hi ha un 38% d'empreses que no troben talent digital
Blanco va preguntar a Montse Guardia quin perfil cal tenir en aquest món de les tecnologies emergents, ja que a vegades trobem a les webs coses molt interessant, però després, quan hi entrem, no hi ha res. Guardia va comentar que s'ha de treballar l'esforç per aconseguir els millors candidats. Hi ha dones boníssimes, però a vegades costa més de trobar que un home amb el mateix perfil. Va dir que “nosaltres valorem molt el perfil de personalitat que encaixi amb els valors de l'empresa, però també el perfil del coneixement. Cal ser proactius per poder trobar aquestes dones. Després, al final, et quedaràs amb el millor candidat, sigui home o dona, però, com a mínim, els has de poder tenir per triar”. Karina Gibert va intervenir explicant que a la seva època de degana anaven a buscar-li més noies, però en realitat no en tenia. “Cal anar a les escoles a buscar-les, animar-les i, després, formar-les. Els equips més equilibrats rendeixen millor. Fa sis o set anys, a la Universitat de Barcelona d'Informàtica hi havia un 5% de noies. Amb tota la feina que fem amb la Núria, l'any passat vàrem tenir-ne un 22%”. Navarro va dir que el canvi és molt gran i que es necessita a tothom. Això ha començat fa 20 o 30 anys i els canvis al llarg de la història veiem que necessiten temps. Necessitem els pares, els mestres, les universitats, ens cal tota la societat. Gibert va posar l'exemple que en un programa de la Universitat de Sevilla es passa unes enquestes i entre les preguntes hi ha camuflat un test d'autoestima. El 100% de les noies havien estat desmotivades per la família, amics, parents, escola, etc., per estudiar una enginyeria. Només arriben les que tenen una autoestima molt alta.
Al final, et quedaràs amb el millor candidat, sigui home o dona, però, com a mínim, els has de poder tenir per triar
A Núria Castell, li va demanar què cal fer per incentivar en els estudis i Castells va dir que hi ha molts projectes per treballar amb les escoles i que cal incidir en els adolescents, perquè agafin més matèries STEAM. És molt important el treball a primària i a secundària, però també cal implicar les famílies perquè no tallin les ales als seus fills dient-los que això és molt difícil. Com a pares, també hem de pensar que és un sector molt ben pagat i, encara que sigui difícil, poden obtenir grans resultats. Hi ha 10.000 llocs de treball que no es cobreixen, en el nostre país. Estem parlant de l'àmbit TIC que és el més prometedor i amb més projecció de futur.
Cal incidir en els adolescents, perquè agafin més matèries STEAM
Carla Monté, el futur
Carla Monté té 14 anys i és una de les 10 guanyadores del Women Startup Challenge de Dones en Xarxa. El seu projecte, Vogaĝin, redefineix el turisme sostenible. Ha fet molts projectes tecnològics i ja està reconeguda com una dona TIC. Va manifestar el seu desig de ser a Figueres per assistir a aquesta taula rodona i ho va aconseguir. Va explicar que la majoria de les seves amigues faran un batxillerat científic o social i que ella optarà pel tecnològic. “Tu has de fer el teu camí, però destacar per ser diferent a vegades està mal vist”, va dir. És important tenir referents, però també són importants els pares, ja que amb sis anys la seva mare la va animar a fer robòtica. I una altra branca molt rellevant són els mestres, que sàpiguen motivar-te. També va remarcar que en un altre àmbit en què no hi ha noies és en el camp dels videojocs i que possiblement això també té molt a veure amb les xarxes socials.
L'alcalde Jordi Masquef va ser l'encarregat de concloure l'acte i va tenir unes paraules motivadores cap a la Carla, ja que ell, com a professor universitari, “frisaria per tenir alumnes com ella”.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda