Successos
Cauen trossos de la façana d'un edifici de Figueres
En un immoble del carrer Caserna havia caigut part del revestiment d’una façana
Figueres
Figueres ha estat escenari aquest cap de setmana de despreniments de peces de façana en un edifici, que va obligar a la intervenció dels Bombers de la Generalitat.
Els Bombers van rebre l’avís cap a tres quarts de tres de la tarda, que informava que al carre Caserna havia caigut part del revestiment d’una façana a la vorera. En arribar, van comprovar que els fragments provenien d’una casa de cinc plantes i que s’havia desprès arrebossat d’una finestra. Després de fer les inspeccions pertinents, van confirmar que no hi havia més risc. Segons van explicar alguns veïns, no era la primera vegada que es produïa un incident similar.
