Robert Figueras, de Maia Flequers de Figueres, rep el Mèrit a la Trajectòria Professional

El reconeixement destaca seu compromís amb el pa artesà català

Robert Figueras, en el moment de rebre el premi.

Robert Figueras, en el moment de rebre el premi. / Empordà

Redacció

Figueres

El forner Robert Figueras, propietari de Maia Flequers de Figueres, ha estat distingit amb el reconeixement “Mèrit a la Trajectòria Professional” durant la final del concurs Millor Pa de Pagès Català 2025, celebrada el passat 25 d’octubre a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 

El guardó, atorgat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català, premia la dedicació, l’ofici i la constància de Figueras al llarg de la seva carrera, així com la seva contribució a la preservació del pa tradicional i a la promoció de la cultura fornera catalana. 

Al capdavant del seu obrador a Figueres, Robert Figueras ha consolidat Maia Flequers com un referent al sector forner de l’Empordà i de les comarques gironines. La seva aposta per mantenir viu l’esperit artesà, combinant tècniques tradicionals amb innovació i producte de proximitat, ha fet del seu forn un model d’equilibri entre qualitat, sostenibilitat i identitat local.

L’acte, que va reunir els millors forns del país, va posar en relleu el paper econòmic i cultural del sector forner dins l’artesania alimentària catalana. Des dels seus inicis, el concurs Millor Pa de Pagès Català s’ha convertit en un referent de qualitat i prestigi, i un aparador per als professionals que mantenen viva una tradició essencial del país.

