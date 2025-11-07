Reconeixement
Robert Figueras, de Maia Flequers de Figueres, rep el Mèrit a la Trajectòria Professional
El reconeixement destaca seu compromís amb el pa artesà català
El forner Robert Figueras, propietari de Maia Flequers de Figueres, ha estat distingit amb el reconeixement “Mèrit a la Trajectòria Professional” durant la final del concurs Millor Pa de Pagès Català 2025, celebrada el passat 25 d’octubre a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
El guardó, atorgat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català, premia la dedicació, l’ofici i la constància de Figueras al llarg de la seva carrera, així com la seva contribució a la preservació del pa tradicional i a la promoció de la cultura fornera catalana.
Al capdavant del seu obrador a Figueres, Robert Figueras ha consolidat Maia Flequers com un referent al sector forner de l’Empordà i de les comarques gironines. La seva aposta per mantenir viu l’esperit artesà, combinant tècniques tradicionals amb innovació i producte de proximitat, ha fet del seu forn un model d’equilibri entre qualitat, sostenibilitat i identitat local.
L’acte, que va reunir els millors forns del país, va posar en relleu el paper econòmic i cultural del sector forner dins l’artesania alimentària catalana. Des dels seus inicis, el concurs Millor Pa de Pagès Català s’ha convertit en un referent de qualitat i prestigi, i un aparador per als professionals que mantenen viva una tradició essencial del país.
