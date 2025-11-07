Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres

Amortitzat Pere Casellas, el partit busca un canvi de rumb amb el gèograf de 35 anys

Javi Martín.

Javi Martín. / Santi Coll

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Figueres

Amortitzat Pere Casellas, després d'anys de cap visible a la ciutat sense aconseguir arribar mai a l'alcaldia, el PSC ha decidit fer un canvi de rumb i, segon ha pogut saber EMPORDÀ de difents fons coneixedores del procés, apostar pel geograf Javi Martín (Figueres, 1990) com a cap de cartella de cara a les properes eleccions municipals. L'elecció de Martín es farà pública aquest dissabte en un acte de l'assemblea local socialista i, d'aquesta manera, el nou candidat tindrà una mica més d'un any i mig de coll per presentar-se davant els figuerencs com a alternativa a la sòlida majoria absoluta de Jordi Masquef (Junts). Fins a les eleccions, Alfons Martínez-Puig continuarà exercint de portaveu municipal, tasca on fa unes setmanes va rellevar Casellas que, però, es va quedar al consistori com a regidor.

Javi Martín, que en l'anterior legislatura havia format part de l'entorn proper a l'exalcaldessa Agnès Lladó, és professor de la Universitat de Girona, doctor en Medi Ambient, especialitzat en Geografia Humana. També és Màster Europeu en Planificació i Polítiques per a la Ciutat, l’Ambient i el Paisatge i en Estudis Territorials i de la Població, especialitat en ordenació del territori i desenvolupament local.

En un article recent a l'EMPORDÀ, Javi Martín parlava sobre la necessitat de repensar una Figueres que, com la resta de ciutats mitjanes del país, ha crescut molt en els últims anys. "La Figueres, la Catalunya, l’Europa dels vuitanta que alguns enyoren no tornarà. Però podem fer-la millor encara. Entenent que els canvis globals també ens afecten, i cal que hi donem una resposta local entre tots", escrivia Martín que, fa pocs dies, va protagonitzar la ponència inaugural del Repensem Empordà organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos.

La conferència de Javi Martín en el darrer Repensem Empordà.

La conferència de Javi Martín en el darrer Repensem Empordà. / Empordà

En la seva conferència, Javi Martín va posar l’accent en la importància social per a Figueres "un canvi tant o més important com va ser el de l’arribada del turisme". Mobilitat, augments demogràfic i relació amb els pobles de l'àrea urbana són els tems amb els quals més va incidir Martín en la seva conferència.

