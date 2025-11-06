Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fortes pluges

Tanquen el pas del Rec Susanna de Figueres per acumulació d’aigua

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja

Dia de pluja.

Dia de pluja. / Ana Lukenda / Freepik

Redacció

Figueres

Tancat el pas del Rec Susanna de Figueres per acumulació d’aigua, segons informen fonts municipals. A la ciutat plou des de pocs minuts abans de les 10 del matí.

Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí a l'Alt Empordà i bona part de Catalunya.

S'esperen pluges intenses durant tot el matí. S'estima que poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís està actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.

