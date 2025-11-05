Cinc mesos després de l'incendi
La reconstrucció del Bulevard 32 de Figueres costarà 300.000 euros
El passat 5 de juny, ara fa just cinc mesos, un home llançava un explosiu en un dels locals de les galeries de Figueres provocant un incendi que va afectar tots els locals de l’ala que connecta amb el carrer Sant Llàtzer
En aquest temps, la reforma ha avançat, però menys ràpid del que es preveia per discrepàncies amb l’asseguradora
Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: "Se'm van cremar els somnis, va ser desolador"
El passat 5 de juny, vora les 4 de la tarda, un home va llançar un artefacte explosiu en un dels locals del Bulevard 32 de Figueres, que connecta amb el carrer Sant Llàtzer, ocasionant un incendi de grans dimensions. El foc es va estendre en pocs minuts per tota aquella ala del bulevard afectant altres locals, alguns amb negocis en actiu, i obligant a evacuar ràpidament comerciants i veïns dels pisos superiors. Cinc mesos després del succés, pel qual es va detenir a una persona acusada d’un delicte de danys per incendi amb perillositat a les persones i béns, la normalitat encara no ha tornat al Bulevard 32 perquè, tot i que la reforma no està aturada, han sorgit discrepàncies entre els pèrits de l’asseguradora i la comunitat en relació amb el pressupost final dels treballs que s’ha duplicat enfilant-se als 300.000 euros. Si se suma la resta de l’edifici i el garatge puja al mig milió d’euros. Els propietaris i llogaters que hi tenen negocis en actiu només desitgen que la feina de reconstrucció avanci, que el Bulevard 32 deixi enrere aquest malson i emprengui una nova etapa.
Una reixa metàl·lica tancada, un senyal de propietat privada i un altre que prohibeix el pas són els primers indicis que trobem a l’accés al Bulevard 32 pel carrer Sant Llàtzer. A l’altra, a la que s’accedeix pel carrer Méndez Núñez, dues cadenes també prohibeixen el pas a l’interior. Aquí no va haver-hi danys estructurals. Dins dels locals, a porta tancada, alguns negocis bategen a mig gas. També les obres que "van avançant, però no és senzill", admet Marc Rodrigo, administrador de les galeries comercials des de fa divuit anys. Explica que, mentre negocien amb l’asseguradora, la comunitat ja ha avançat 10.000 euros "i encara no ha cobrat res de l’assegurança". Afegeix que la comunitat "estava sanejada i amb capital per fer actuacions, però fins a un cert punt".
Abans de l’incendi, el Bulevard 32 constava de 46 locals: 28 amb activitat i 18 de buits. Els actius eren llogats o els explotava el mateix propietari. Arran del foc i les obres, alguns llogaters han hagut de buscar alternatives, ja que mentre durin els treballs les galeries no poden funcionar de cara al públic. Per aquest motiu, demanen celeritat amb la reforma que està a mitges. El foc va ser important, però només va afectar una ala del bulevard tot i que va caldre una neteja general profunda. En els últims cinc mesos s’han fet, entre altres, treballs a la façana, les escomeses, l’escala dels veïns, s’ha aixecat la primera capa del sostre per netejar i s’ha recuperat la llum d’aquella zona. Ara esperen "la provisió de fons de l’assegurança per avançar una mica més". Marc Rodrigo lamenta que les companyies no facin realment l’acompanyament que caldria després d’un sinistre. "Només veuen números i beneficis, però no valoren que hi ha persones que no poden fer la seva feina normalment, no poden generar uns ingressos i mirar d’avançar un capital perquè vagi el més ràpid possible". També, explica, al llarg dels anys al Bulevard sempre s’ha anat invertint ja sigui posant l’aïllament del teulat, càmeres de seguretat... El foc va arribar, a més, en un moment de remuntada del Bulevard 32 quan s’havien obert nous petits negocis. Fins i tot havien estrenat rètol per evidenciar-ho: Nou Bulevard 32.
Prèvies del judici
Sobre el succés que ha dut al Bulevard a aquesta situació, alguns comerciants expliquen que ja feia temps que tant propietaris com llogaters alertaven d’incidents en el local sinistrat -crits i baralles- i l’Ajuntament li havia obert un expedient sancionador per irregularitats. Després de l’incendi, la comunitat va decidir mantenir la denúncia perquè "si no, allò que percep el jutge són els danys que ha provocat el foc i no tots els que no ha cobert l’assegurança". També es persona en el judici la Generalitat per demanar les despeses dels Bombers, valorades en 8.000 euros. Aquest novembre, està previst que s’iniciïn les prèvies, prenent declaracions als testimonis.
El Bulevard 32 va obrir portes l’any 1991, just quan començaven a emergir els centres comercials, "un altre concepte de botigues", en aquest cas, a Vilatenim, el 1993. "Quan neixen aquestes galeries interiors era ja un model obsolet", admet l’administrador. Tot i això, el Bulevard va tenir molta tirada durant un temps: "Les botigues oferien un tracte exclusiu i hi havia de tot: floristeries, botigues de roba... però no tenien la fortalesa d’un centre comercial". El secret radicava en el fet que "pel preu d’una plaça d’aparcament podies tenir un local: el podies desenvolupar per fer un negoci o llogar-lo i treure-li un rendiment important". Això, diu Marc Rodrigo, "atreia molta gent i per botigues petites funcionava". El Bulevard 32 no va ser únic a Figueres. Hi havia MercaNord a l’avinguda Perpinyà del qual, actualment, només queda funcionant un bar i el mercat de l’Escorxador on avui dia, només sobreviuen tres parades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Roses alça la veu: el sector pesquer reclama el dret a treballar davant la crisi que sacseja la Mediterrània
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- Santi Vila: 'Junts per Catalunya té molt bons alcaldes i pèssims parlamentaris
- Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències