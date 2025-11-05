Inclusió
L'Institut Muntaner de Figueres enforteix vincles entre joves i gent gran amb 'Jocs i Música per recordar'
El Centre de Recerca Glòria Comte aporta dades que demostren els beneficis emocionals i socials del projecte
Un treball fet des de la Universitat Autònoma de Barcelona permet replicar aquest model, ja consolidat, a qualsevol centre educatiu de Catalunya.
Des de 2017, el projecte intergeneracional Jocs i Música per a Recordar impulsat per l'institut Ramon Muntaner de Figueres ha celebrat més de cent trobades entre joves i persones grans amb un objectiu clar: fomentar la inclusió, la connexió emocional i el diàleg entre generacions.
Qualitat i impacte social
La iniciativa ha estat reconeguda per la seva qualitat i impacte social amb premis destacats, com el Premi d’Inclusió del Consell Comarcal (2018), el Premi Solidaritat de Catalunya de Fedefarma (2021) i el Premi d’Educació Baldiri Reixac (2022).
El centre desenvolupa el projecte amb la col·laboració del Centre Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueresr, que hi aporta un equip implicat de professionals i usuaris. Gràcies a aquesta sinergia, s’han pogut dur a terme activitats musicals, creatives i lúdiques, com recitacions de poesia, adaptacions de nadales i traduccions de cançons, afavorint l’estimulació cognitiva i la vinculació afectiva entre participants.
Implicació coral
Des de 2021, també s’hi ha afegit el Museu del Joguet de Catalunya, impulsat per Josep Maria Joan -recentment desaparegut-, que va contribuir a enriquir el projecte amb nous formats i dinàmiques fins a l’actualitat. La professora de castellà Mercè Martí, que també imparteix música a segon de TEI i a quart d’ESO, i una de les principals impulsores del projecte, subratlla que es tracta d’una iniciativa col·lectiva, amb la implicació de l’equip psicopedagògic, el suport de la direcció i la participació activa de tot el professorat del grup d’alumnes. També hi col·laboren dues professores jubilades, María José Valery i Pilar Tavera, que van ser clau en els inicis i que encara avui en dia hi estan involucrades.
Un altre dels punts forts és la col·laboració amb el Centre de Recerca Glòria Comte, que des de fa tres anys aporta dades qualitatives que demostren els beneficis emocionals i socials d’aquestes trobades, tant per als joves com per a la gent gran.
Treball de final de grau del musicòleg Josep Batlle
Finalment, el musicòleg Josep Batlle ha contribuït a la plena consolidació del projecte amb un treball de final de grau des de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es va acabar el curs passat, posant-lo a disposició de qualsevol centre educatiu de Catalunya que vulgui reproduir l’experiència.
A punt de celebrar el desè aniversari, Jocs i Música per a Recordar continua obrint camins per a una educació més connectada amb la realitat social.
