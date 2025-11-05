Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
La nova instal·lació tindrà una superfície de més de 300 m² i se situarà a la cara est del Pavelló Roser Llop
L’Ajuntament de Figueres ha fet públi el projecte d’un nou equipament esportiu municipal annex al Pavelló Roser Llop. L’espai estarà destinat principalment a la pràctica del tennis taula (tant per a entrenaments com per a competicions), fet que permetrà que aquesta disciplina recuperi el seu lloc dins la zona esportiva municipal, però també permetrà acollir altres activitats esportives.
Amb aquesta actuació, Figueres fa un pas més en la millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals, donant resposta a una demanda històrica del Club Tennis Taula Tramuntana, un dels clubs amb més trajectòria i projecció de la ciutat.
El nou equipament s’ubicarà al costat est del gimnàs del Pavelló Roser Llop i estarà connectat interiorment amb el complex. Comptarà amb una superfície de més de 300 metres quadrats i un espai esportiu que permetrà dues pistes homologades i fins a nou pistes d’entrenament.
L’edifici serà funcional, accessible i integrat a l’entorn, amb una estructura moderna i una imatge coherent amb la resta del pavelló. Compartirà serveis amb el Roser Llop i oferirà unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva i per a acollir públic i competicions.
Una inversió per fases
El projecte, que s’executarà en dues fases, té un pressupost total de 715.626,30 €. La primera fase, amb un cost de 556.719,38 €, inclourà la construcció completa de l’equipament i les instal·lacions bàsiques i serà licitada el 2026. La segona fase, valorada en 158.906,92 €, preveu la instal·lació dels sistemes de climatització i ventilació.
El tennis taula torna al complex esportiu municipal
El tennis taula figuerenc té una llarga trajectòria que arrenca al Club Natació Figueres i que el 2001 va donar lloc al naixement del Club Tennis Taula Tramuntana. Des de fa més d’una dècada, el club desenvolupa la seva activitat a la sala de l’Institut Olivar Gran, on ha aconseguit grans èxits, com l’ascens de l’equip femení a Superdivisió estatal el 2021.
Amb el nou equipament, el club tornarà a la zona esportiva municipal, al costat de la resta d’instal·lacions com la Piscina Municipal, l’Estadi Albert Gurt o el Pavelló Rafael Mora. Serà un retorn simbòlic i esperat, que permetrà reforçar els vincles amb la ciutat i continuar fent créixer l’esport de base i inclusiu.
Pere Montserrat, regidor d’Esports, explica que "per a l’Ajuntament, aquest projecte és una mostra clara del compromís amb l’esport figuerenc i amb la modernització de les nostres instal·lacions municipals. Alhora, permetrà donar sortida a una demanda històrica com és la del Tennis Taula Tramuntana, que mereixia tornar a tenir un espai propi dins la zona esportiva de la ciutat. El nou equipament serà un espai per entrenar, competir i compartir valors com l’esforç i la superació. És un pas més en la nostra aposta per dotar Figueres d’espais esportius dignes i per continuar fent de la ciutat una referència esportiva a la comarca.”
