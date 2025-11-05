ERC reclama més inversió en habitatge a Figueres i culminar la reforma dels jardins Enric Morera
Agnès Lladó proposa destinar 500.000 euros al Fons Municipal del Sòl i l’Habitatge sostenint que “el pressupost és una eina clau per definir el model de ciutat"
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Figueres ha proposat incorporar tres actuacions prioritàries al pressupost municipal de 2026 amb l’objectiu de reforçar les polítiques d’habitatge i garantir una execució més efectiva de les inversions municipals. Destinar mig milió d'euros al Fons Municipal del Sòl i l’Habitatge, 100.000 euros a la redacció del Pla Estratègic d’Habitatge pel període 2026-2036.
Entre les mesures més destacades hi ha una dotació de 500.000 euros per al Fons Municipal del Sòl i l’Habitatge, una eina que permetrà a l’Ajuntament adquirir sòl i immobles per destinar-los a habitatge assequible, impulsar promocions públiques o concertades i ampliar el parc de lloguer social. Segons ERC, aquesta aportació és clau per “evitar la descapitalització” d’un fons considerat essencial per afrontar la situació habitacional de la ciutat.
La formació també proposa destinar 100.000 euros a la redacció del Pla Estratègic d’Habitatge de Figueres 2026–2036, que ha de servir per planificar les polítiques municipals d’habitatge amb criteris de sostenibilitat i justícia social. El document inclouria una diagnosi del parc existent, propostes de rehabilitació i mesures per fomentar l’accés al lloguer assequible.
Els jardins Enric Morera
Finalment, ERC planteja invertir 350.000 euros en la segona fase de la remodelació dels Jardins Enric Morera, un projecte sorgit dels pressupostos participatius. L’actuació preveu millorar els espais verds, la il·luminació i l’accessibilitat, així com reforçar la seguretat i la cohesió del barri.
La portaveu municipal dels republicans, Agnès Lladó, ha defensat que “el pressupost és una eina clau per definir el model de ciutat, però la seva eficàcia depèn de la seva execució real”. En aquest sentit, el grup republicà demana que l’Ajuntament incorpori també el calendari i l’estat administratiu de tots els projectes d’inversió per millorar la transparència i la planificació.
El regidor Xavier Amiel ha afegit que aquestes propostes “responen a necessitats reals i urgents de la ciutat”, i ha subratllat que “l’habitatge és una prioritat, però també ho és que les inversions es facin amb seguiment i resultats visibles per als veïns i veïnes de Figueres”.
