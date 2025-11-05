Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA

Joan Bonaterra col·labora amb Universitat d’Albuquerque per divulgar investigació sobre l’impacte dels microplàstics al cervell humà

Altres estudiants també han treballat en iniciatives amb finalitats socials i divulgatives

D’esquerre a dreta: Juaky Rubio (professor), Jan Bonaterra, Yuhang, José Recamales, Salvador Vico, Ian Nicolau i Biel Pous.

D’esquerre a dreta: Juaky Rubio (professor), Jan Bonaterra, Yuhang, José Recamales, Salvador Vico, Ian Nicolau i Biel Pous. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

L’Institut Cendrassos de Figueres impulsa l’aprenentatge basat en projectes reals amb col·laboracions de gran abast i internacionals. L’alumne Jan Bonaterra, de primer del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, ha creat plastibrain.cat, una web desenvolupada en col·laboració amb la Universitat d’Albuquerque (EUA) per difondre una investigació sobre l’impacte dels microplàstics al cervell humà.

Creació des de zero

El projecte forma part del currículum del cicle, on l’alumnat aprèn a programar pàgines web des de zero, utilitzant llenguatges com HTML, CSS i JavaScript, sense cap gestor de continguts.

Altres estudiants també han treballat en iniciatives amb finalitats socials i divulgatives. Salvador Vico, Yuhang i Ian Nicolau han creat investigadorasupc.cat, una plataforma per donar visibilitat a les investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya que apareixen al rànquing TOP1000 mundial. José Recamales i Biel Pous, per la seva banda, han ideat porque.cat, una web que explica l’origen i significat de refranys populars catalans.

Motivació i compromís

Segons el professorat del centre, treballar en projectes reals afavoreix la motivació, el compromís i la comprensió dels continguts tècnics: "Han de programar, però també organitzar-se, repartir tasques i comunicar-se amb persones externes". Aquesta metodologia enforteix la preparació dels alumnes per al món laboral i fomenta el treball en equip.

Des del Cendrassos, es defensa que vincular els estudis amb el món real potencia una formació més completa, útil i significativa.

TEMES

