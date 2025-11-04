Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres

La policia investiga una persona responsable de la plantació

Algunes plantes del cultiu desmantellat a la Marca de l'Ham a Figueres.

Algunes plantes del cultiu desmantellat a la Marca de l'Ham a Figueres. / Guardia Urbana de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha desmantellat una plantació de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham.

La policia investiga una persona, responsable del cultiu, per un presumpte delicte contra la salut pública i per frau elèctric.

TEMES

