Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres

La Guàrdia Urbana els va localitzar gràcies a diversos vídeos enregistrats per testimonis a l’avinguda Salvador Dalí

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres durant un servei, en una imatge d'arxiu.

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres durant un servei, en una imatge d'arxiu. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha identificat quatre menors d’edat que circulaven amb ciclomotors sense matrícula mentre feien maniobres imprudents i negligents a l’avinguda Salvador Dalí, a l’altura de la plaça del Sol. Els fets, avançats pel diari El Gerió, van tenir lloc dissabte a la nit. Diversos testimonis van gravar en vídeo les escenes en què participaven prop d’una desena de motoristes, i aquestes imatges han permès a la policia identificar alguns dels vehicles i els seus conductors.

Com a resultat de la investigació, s’ha obert una diligència penal per conduir amb un permís sense validesa a causa de la pèrdua total de punts, així com diverses denúncies administratives: dues per circular sense matrícula, tres per manca de retrovisors, una per no disposar d’assegurança obligatòria, una per conduir amb un permís inadequat, una altra per manca de punts, tres per causar sorolls excessius i una per conducció negligent.

Tots els joves implicats són menors d’edat, fet que ha portat la Guàrdia Urbana a avisar els seus pares o tutors legals, que s’han presentat a les dependències policials per rebre la informació i les notificacions corresponents.

Convocatòria per repetir l'acció

A més, els suposats autors dels fets han difós a les xarxes socials una convocatòria per repetir l'acció l’1 de gener de 2026, amb la recomanació explícita de retirar la matrícula dels ciclomotors per evitar ser reconeguts.

