Aplicació mòbil
Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències
L'alcalde Jordi Masquef fa una crida a la participació: "Que els veïns siguin ulls de l'Ajuntament" en el marc de la campanya 'Entre tots, cuidem Figueres'
Un dels grans reptes de l'actual Govern de l'Ajuntament de Figueres és "impedir la degradació de l'espai públic i lluitar contra l'incivisme", en paraules de l'alcalde Jordi Masquef. Acompanyat pels regidors Carme Martínez (Serveis Urbans), Albert Alemany (Noves Tecnologies), Núria Bartrolich (Urbanisme i Mobilitat) i els tècnics municipals i de Fisersa, Masquef ha presentat, aquest dilluns al migdia, la nova APP de comunicació d'incidències, l'antiga Figueres Millora, que ara engloba tots els serveis de la ciutat sota el paraigua de Figueres 360 amb el lema Entre tots, cuidem Figueres. L'objectiu principal d'aquest aplicatiu és facilitar la comunicació dels ciutadans amb l'Ajuntament per a donar a conèixer les incidències que detectin des del seu telèfon mòbil.
Fruit d'un treball intens i transversal
La nova eina és el fruit d'un treball intens i transversal de diferents àrees que forma part de "l'estrategia d'englobar tots els serveis" en un sol referent tecnològic, segons Albert Alemany. Per a la primera tinent d'alcalde, Carme Martínez, un cop posada en marxa aquesta versió del Figueres 360 "ara ens tocarà complir a nosaltres" amb l'ajut "imprescindible" dels ciutadans. L'alcalde Masquef ha reblat el clau fent una crida "a la participació" de la gent, demanant als figuerencs i les figuerenques que siguin "els ulls" de l'Ajuntament i que amb les comunicacions de les incidències s'aconsegueixi fer realitat el "cuidem Figueres".
A part de recollir tots els serveis públics i de l'empresa supramunicipal Fisersa en un sol punt de contacte, l'APP també permetrà als ciutadans fer un seguiment en temps real de les seves aportacions.
