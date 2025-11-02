Figueres
L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
El Grup Bon Preu hi construirà un nou hipermercat Esclat un cop s'hagi acabat la retirada de les restes del magatzem
Després d’un laboriós treball de desmuntatge i enderroc, les antigues instal·lacions de la sitja del gra de can Guillamet de Figueres, situada entre el camí de Vilatenim i el pont de la via del tren, ja són història. L’empresa que ha dut a terme el treball ha hagut de retirar les peces d’amiant de la teulada i totes les estructures de ferro de les naus.
Aquesta finca va ser adquirida, mesos enrere, pel Grup Bon Preu, el qual està treballant en el projecte que ha de permetre l’obertura d’un nou hipermercat Esclat Aquest espai comercial dona continuïtat al polígon de la zona de la depuradora. Ara s'estan duent a terme els tràmits administratius que han de permetre la urbanització del sector i la construcció posterior dels diferents equipaments del centre comercial. L’operació privada confirma així la notícia avançada per l’EMPORDÀ el passat mes de novembre sobre el futur comercial d’aquesta finca.
Aquest nou centre comercial, que tindrà estació de servei, estarà ubicat en un punt estratègic de la capital empordanesa, en una zona on hi ha previstes diverses inversions públiques per a la millora de la connectivitat urbana i comarcal, com és el cas del desdoblament del cinturó de ronda de l’N-II, que depèn de l’Estat espanyol, i la construcció de la nova ronda Nord, que és a càrrec de l’Ajuntament de Figueres.
Una empresa en expansió
El Grup Bon Preu està en plena expansió, tal com demostren els plans anunciats per la companyia catalana el passat mes de febrer, amb la previsió d’obertura aquest any d’una dotzena d’establiments i vuit gasolineres. Bon Preu va invertir el 2024 uns 80 milions d’euros en equipaments i haurà sumat més de trenta establiments nous amb les ensenyes Bonpreu i Esclat a la seva xarxa en els últims cinc anys. El Grup Bon Preu és una empresa catalana del sector de l’alimentació que el 1974 va obrir al públic el primer establiment a Manlleu i el 1988 el primer hipermercat Esclat a Vilafranca del Penedès. A Figueres disposa de dos hipermercats Esclat, a la rambla Nova i el carrer Empordà i un Bonpreu a la plaça Joan Tutau.
