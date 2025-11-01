Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Benestar Animal

L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres

Posa a la venda clauers solidaris i necessita sorra per a la higiene dels animals de la gatera

Els voluntaris lamenten que han d’assumir les despeses de diferents productes com ara aliments per als cadells

A la gatera arriben diàriament cadells de gat abandonats

A la gatera arriben diàriament cadells de gat abandonats / Empordà

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Figueres

L’associació sense ànim de lucre ANCA, nascuda a Figueres, continua amb la seva tasca de tenir cura dels gats comunitaris, especialment a la capital altempordanesa. Davant de les necessitats que tenen per a dur a terme el manteniment dels animals han tirat endavant una iniciativa per recaptar fons, posant a la venda material solidari -com uns clauers- disponibles a la botiga Betes i Fils, al carrer Compositor Mundi de la ciutat.

Els clauers estan a la venda a la botiga Betes i Fils de Figueres

Els clauers estan a la venda a la botiga Betes i Fils de Figueres / Empordà

"Es necessita sorra"

A través de les xarxes socials, els voluntaris de l’entitat continuen fent una crida urgent i demanen sorra per a la gatera situada al costat dels Caputxins, al carrer Rec Arnau, on viuen actualment prop d’un centenar de gats.

Molts d’ells són cadells recollits del carrer o trobats en contenidors d’escombraries. Segons denuncien els voluntaris, "l’Ajuntament de Figueres s’ha desentès del manteniment higiènic dels gats, i són ells qui han d’assumir les despeses d’adquirir llaunes de menjar i pipetes". Josep Moll, president de l’associació ANCA remarca que la situació és la mateixa que fa uns mesos quan feien una crida a l'adopció urgent i massiva dels animals.

Un futur incert

Davant aquesta situació i el gran volum d’animals, ANCA promou una adopció responsable i urgent, amb l’objectiu d’evitar que els gats siguin traslladats a unes instal·lacions privades a Girona, com preveu l’Ajuntament.

Els voluntaris alerten que, dels gairebé 100 gats sota la seva protecció, una vintena tenen malalties degeneratives i podrien no sobreviure en el nou espai. El futur d’aquests animals, denuncien, és ara mateix incert.

Notícies relacionades i més

Des d'Anca reclamen la necessitat d'un cens d'animals domèstics a Figueres i una gestió més responsable de les colònies urbanes.

TEMES

  1. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
  2. Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
  3. Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
  4. Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
  5. Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
  6. El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
  7. La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
  8. El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada

L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres

L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres

David Mauricio desplega el seu món sonor a Figueres

David Mauricio desplega el seu món sonor a Figueres

Celebren Librum, el cinquè mercat del llibre vell a Castelló d'Empúries

Celebren Librum, el cinquè mercat del llibre vell a Castelló d'Empúries

Eliminar arbres a prop de la població i recuperar pastures: l'estratègia del Govern d'Illa per als boscos de Catalunya

Eliminar arbres a prop de la població i recuperar pastures: l'estratègia del Govern d'Illa per als boscos de Catalunya

El malson d’un propietari: “El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes”

El malson d’un propietari: “El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes”

Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos

Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos

ConArte Internacional fomenta l'ús del català a l'escola amb les cançons tradicionals

ConArte Internacional fomenta l'ús del català a l'escola amb les cançons tradicionals

Recepta: així pots fer panellets a casa fàcilment

Recepta: així pots fer panellets a casa fàcilment
Tracking Pixel Contents