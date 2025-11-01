Benestar Animal
L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres
Posa a la venda clauers solidaris i necessita sorra per a la higiene dels animals de la gatera
Els voluntaris lamenten que han d’assumir les despeses de diferents productes com ara aliments per als cadells
L’associació sense ànim de lucre ANCA, nascuda a Figueres, continua amb la seva tasca de tenir cura dels gats comunitaris, especialment a la capital altempordanesa. Davant de les necessitats que tenen per a dur a terme el manteniment dels animals han tirat endavant una iniciativa per recaptar fons, posant a la venda material solidari -com uns clauers- disponibles a la botiga Betes i Fils, al carrer Compositor Mundi de la ciutat.
"Es necessita sorra"
A través de les xarxes socials, els voluntaris de l’entitat continuen fent una crida urgent i demanen sorra per a la gatera situada al costat dels Caputxins, al carrer Rec Arnau, on viuen actualment prop d’un centenar de gats.
Molts d’ells són cadells recollits del carrer o trobats en contenidors d’escombraries. Segons denuncien els voluntaris, "l’Ajuntament de Figueres s’ha desentès del manteniment higiènic dels gats, i són ells qui han d’assumir les despeses d’adquirir llaunes de menjar i pipetes". Josep Moll, president de l’associació ANCA remarca que la situació és la mateixa que fa uns mesos quan feien una crida a l'adopció urgent i massiva dels animals.
Un futur incert
Davant aquesta situació i el gran volum d’animals, ANCA promou una adopció responsable i urgent, amb l’objectiu d’evitar que els gats siguin traslladats a unes instal·lacions privades a Girona, com preveu l’Ajuntament.
Els voluntaris alerten que, dels gairebé 100 gats sota la seva protecció, una vintena tenen malalties degeneratives i podrien no sobreviure en el nou espai. El futur d’aquests animals, denuncien, és ara mateix incert.
Des d'Anca reclamen la necessitat d'un cens d'animals domèstics a Figueres i una gestió més responsable de les colònies urbanes.
