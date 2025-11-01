Pàrquing
Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
L’Ajuntament ha pactat la cessió temporal d’un solar edificable del carrer Joan Arderius, on hi havia hagut l’ONI dels veremadors
L’Ajuntament de Figueres obrirà aviat un nou aparcament públic per a vehicles a la zona de les estacions de tren convencional i autobusos. Aquesta obertura serà temporal, entre 2026 i 2029, segons ha acordat el Govern amb l’empresa COCU, SL, propietària del solar afectat. Es tracta d’un terreny de 1.000 m², ubicat al carrer Joan Arderius número 4, entre la plaça de l’Estació i el carrer del Sud. És una finca edificable que té molta història al darrere, ja que en aquest espai hi havia hagut l’antiga Oficina Nacional d’Immigració i la francesa des de les quals es tramitaven els documents dels milers de ciutadans espanyols que havien de travessar la frontera per anar a veremar a França.
Aquest solar forma part d’una finca més gran que es va generar en el seu moment quan l’Ajuntament va urbanitzar i obrir al trànsit de vehicles aquest carrer el 2016 i que porta el nom de Joan Arderius, l’alcalde que va estar implicat en l’obtenció del títol de Ciutat ara fa cent cinquanta anys.
Bonificació de l'IBI
"Ara ens toca condicionar el terreny i facilitar-ne l’accessibilitat als conductors", assenyala la regidora de Mobilitat, Núria Bartrolich. A canvi de la cessió del terreny, el ple municipal ha aprovat una bonificació del 95% del cost de l’IBI a la seva propietat, representada per l’empresari Joan Cullell, durant els tres pròxims exercicis fiscals.
