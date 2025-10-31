Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855

El polític va ser el 1842 el primer alcalde republicà i socialista d'Espanya, defensor de l'ensenyament públic per a totes les classes socials

Façana de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres

Façana de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres / Borja Balsera

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres celebra, aquest dissabte, una diada de Tots Sants força especial. El centre públic d’ensenyament mitjà no lligat a cap orde religiós més antic de l’Estat, ofereix una lectura del discurs inaugural del curs 1854-1855 que va fer el polític Abdon Terradas, qui fou el primer alcalde republicà i socialista d'Espanya en la seva època. Abdon Terradas i Poli (Figueres, 1812-Medina Sidona, 1856) va ser un destacat polític, d'idees avançades i que va haver de patir nombroses vicissituds per aquest motiu, amb exili i empresonament. La seva biografia ha quedat fixada en el llibre escrit per l'exalcalde de Figueres Joan Armangué, editat per Cal·lígraf a la col·lecció Perfils Empordanesos.

El cartell de l'acte

El cartell de l'acte / Emporda.info

La lectura del discurs inaugural té lloc a les dotze del migdia i es complementarà amb una taula rodona que compta amb la participació de Quim Bruguera, director de l'Institut; Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de Literatura espanyola del centre i el mateix Joan Armangué.

Notícies relacionades i més

Defensor de l'ensenyament públic

En aquell discurs de 1854, Abdon Terradas va defensar l'ensenyament per a tothom: "l'experiència ens ha ensenyat que, quan la instrucció elemental és el privilegi d'uns pocs i no l'obligació de tots, els drets més sagrats es manlleven, la força s'entronitza d'una manera estable, i el pobre i el dèbil són les eternes víctimes dels furors de l'anarquia i la barbàrie".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
  2. Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
  3. Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
  4. Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
  5. Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
  6. La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
  7. El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
  8. El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855

Trànsit demana 0,0 d'alcohol i drogues per evitar una Castanyada tràgica com el Carnaval

Trànsit demana 0,0 d'alcohol i drogues per evitar una Castanyada tràgica com el Carnaval

Aquestes són les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Aquestes són les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Quins supermercats estaran oberts per Tots Sants a l'Alt Empordà?

Quins supermercats estaran oberts per Tots Sants a l'Alt Empordà?

Manolo García: “Hi ha fils misteriosos, interessats, que provoquen odi a les llengües”

Manolo García: “Hi ha fils misteriosos, interessats, que provoquen odi a les llengües”

Catalunya crea un 'hub' per construir edificis amb la fusta obtinguda després de la gestió forestal

Catalunya crea un 'hub' per construir edificis amb la fusta obtinguda després de la gestió forestal

Amazon planteja un ERO per a 1.200 treballadors de les seves oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Amazon planteja un ERO per a 1.200 treballadors de les seves oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Fisersa selecciona tècnic/a superior analista comptable i financer/a

Fisersa selecciona tècnic/a superior analista comptable i financer/a
Tracking Pixel Contents