Figueres
L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855
El polític va ser el 1842 el primer alcalde republicà i socialista d'Espanya, defensor de l'ensenyament públic per a totes les classes socials
L'Institut Ramon Muntaner de Figueres celebra, aquest dissabte, una diada de Tots Sants força especial. El centre públic d’ensenyament mitjà no lligat a cap orde religiós més antic de l’Estat, ofereix una lectura del discurs inaugural del curs 1854-1855 que va fer el polític Abdon Terradas, qui fou el primer alcalde republicà i socialista d'Espanya en la seva època. Abdon Terradas i Poli (Figueres, 1812-Medina Sidona, 1856) va ser un destacat polític, d'idees avançades i que va haver de patir nombroses vicissituds per aquest motiu, amb exili i empresonament. La seva biografia ha quedat fixada en el llibre escrit per l'exalcalde de Figueres Joan Armangué, editat per Cal·lígraf a la col·lecció Perfils Empordanesos.
La lectura del discurs inaugural té lloc a les dotze del migdia i es complementarà amb una taula rodona que compta amb la participació de Quim Bruguera, director de l'Institut; Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de Literatura espanyola del centre i el mateix Joan Armangué.
Defensor de l'ensenyament públic
En aquell discurs de 1854, Abdon Terradas va defensar l'ensenyament per a tothom: "l'experiència ens ha ensenyat que, quan la instrucció elemental és el privilegi d'uns pocs i no l'obligació de tots, els drets més sagrats es manlleven, la força s'entronitza d'una manera estable, i el pobre i el dèbil són les eternes víctimes dels furors de l'anarquia i la barbàrie".
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
- El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota