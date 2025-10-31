El PSC de Figueres proposa recuperar el Defensor del Ciutadà amb remuneració de regidor de Govern
El principal grup de l'oposició ha fet arribar al regidor d'Hisenda diverses inversions per al pressupst del 2026
El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Figueres ha fet arribar al regidor d’Hisenda Ramon Pastoret, les seves propostes per als pressupostos municipals de 2026, que el Govern vol portar a l’aprovació inicial en el pròxim ple de novembre. El portaveu socialista Alfons Martínez Puig i la regidora Sabrina Martínez, han posat damunt la taula l’opció de recuperar la figura del Defensor del Ciutadà, vacant des de fa diversos mandats, amb una dotació de remuneració equiparable a la d’un regidor de govern aproximadament, i un auxiliar o administratiu, amb una partida de 30.000 euros i una quantitat de despeses de funcionament de 5.000 euros.
Reformes urbanístiques i ampliació policial
Els socialistes, principal grup de l’oposició amb tres regidors, també han proposat destinar 350.000 euros a subvencions per rehabilitació d’edificis i façanes; incrementar un 20% el manteniment de les escoles; Redactar els projectes de reforma dels carrers Tapis, Avinyonet, Passeig Nou, avinguda de Perpinyà; Millorar el mobiliari urbà a la Marca de l’Ham; Contractar cinc agents més de la guàrdia Urbana, amb l’objectiu d’arribar a 100 guàrdies el 2027; activar la renovació dels carrers del Rovell de l’ou i incrementar les subvencions plurianuals d'acord amb l’IPC aplicat per l’Ajuntament a les Ordenances Fiscals 2026.
