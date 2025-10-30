Ràdio en directe
'El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
S’emetrà de 12 a 14 hores des de la plaça Catalunya
El Vermut de Llucià Ferrer de Flaixbac visitarà Figueres aquest dissabte 1 de novembre, Tots Sants. El programa comptarà amb la participació de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota. El magazín s’emetrà de 12 a 14 hores des de la plaça Catalunya.
El Vermut de Llucià Ferrer és un programa-show de ràdio en directe que porta l’ambient del vermut —música, tertúlia i convidats— a espais públics, com ara mercats o esdeveniments. Està concebut com una trobada social al voltant de l’aperitiu, més enllà de la ràdio tradicional.
Un precedent el 2023
Cal destacar que aquest no és el primer cop que El Vermut de Llucià Ferrer visita Figueres. L’any 2023, en plena celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu, el programa ja va fer parada a la ciutat, en aquella ocasió a la plaça de l’Escorxador.
Llavors, hi van participar el periodista Frank Blanco i el grup d’Olesa de Montserrat Lal’ba, entre altres.
