Entrevista | Segona part
Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Tindrem una segona comissaria de la Guàrdia Urbana a la ciutat”
“També serà el lloc on s’ubicarà l’oficina per gestionar les denúncies de les ocupacions il·legals d’immobles”
Jordi Masquef Creus (Figueres, 1980) és llicenciat en Dret per la Universitat de Girona i màster en assessoria i gestió tributària per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), exerceix de docent universitari. Va entrar a l’Ajuntament de Figueres com a regidor de CiU el 2015 i va ocupar-ne l’alcaldia, per primer cop, entre 2018 i 2019. Va recuperar el càrrec el 2023 amb una majoria absoluta liderant el projecte de Junts per Figueres. És diputat provincial i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
La ubicació provisional de la Guàrdia Urbana a la ronda Sud mentre s’han fet obres a la seu del Firal ha fet obrir els ulls sobre la conveniència de canviar la comissaria d’ubicació? Hi ha cap possibilitat que Figueres disposi aviat de dos punts d’atenció ciutadana per part de la policia local?
Sí, de totes maneres és un tema de disponibilitat pressupostària, però sí, és així. En el pla de venda d’actius municipals està previst que una part del producte que s’obtingui es destini a aquesta nova comissaria. De fet, l’altre dia ens va arribar una oferta d’un immoble situat a la ronda Sud i, per tant, no gaire lluny de l’emplaçament que provisionalment ha ocupat la Guàrdia Urbana durant els mesos en què han durat les obres. I responent a la segona part de la pregunta, sí, hi haurà un nou emplaçament policial, una comissaria de proximitat de la Guàrdia Urbana que ben aviat anunciarem. Serà un punt de relacions amb la comunitat i que també serà el lloc on s’ubicarà l’oficina per gestionar les denúncies de les ocupacions il·legals d’immobles de la qual en vam donar compte en el darrer ple municipal.
Com serà aquesta oficina antiocupacions que vostè planteja?
Serà una oficina bàsicament per a dues coses: una per donar resposta en aquells casos d’ocupacions flagrants, és a dir, aquelles que es produeixin en el marge de 24 hores i en les que podem actuar directament seguint el protocol que deriva de les instruccions de l’Audiència Provincial. Clarament, ens diu que podem actuar i podem fer fora a la gent que hagi protagonitzat una ocupació il·legal. I la segona feina serà donar assessorament en els casos que ja faci més temps que els ocupants hagin actuat i provoquin molèsties. Com que a vegades el propietari de l’immoble afectat és desconegut, ajudarem a fer totes les gestions per esbrinar qui és per posar-lo en antecedents perquè sigui ell, ja que és qui té legitimació, qui de manera activa iniciï l’escaient procediment per desallotjar o per procedir amb el llançament d’aquestes ocupants.
La ubicació de la nova seu
Coneixent totes les connotacions del cas i les seves circumstàncies, més enllà de la seva innegable obra solidària, ha servit de res el trasllat del menjador social a l’antic Escorxador?
Ha servit per pacificar en gran manera la zona de la plaça de Sant Vicenç de Paül i també la plaça de l’Estació, però, òbviament, ara cal acabar de fer la feina. Allà hi aniran càmeres de videovigilància i, sobretot, cal fer la feina d’endreça a l’estació de busos i l’estació de tren. En la de busos, el Govern de la Generalitat està licitant un concurs per millorar-la. El drama és l’estació de ferrocarril. El fet de la gratuïtat de facto del servei i el poc control que hi ha per l’accés a les vies i als trens, fa que aquest sigui un punt d’entrada conflictiu.
Entenc, doncs, que la segona comissaria de la Guàrdia Urbana s’ubicarà a la plaça de Sant Vicenç de Paül?
Sí, estem treballant per fer-ho possible d’acord amb la Fundació. És l’emplaçament escollit.
Final de la segona part de l'entrevista. Continuarà en pròximes publicacions d'aquest diari digital.
Subscriu-te per seguir llegint
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”
- Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- El malestar ramader arriba a les oficines comarcals d'agricultura
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Els pagesos, tips de la gestió de la crisi de la dermatosi nodular a l'Empordà