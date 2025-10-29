Fira
La 5a Fira Transfronterera d'Editorials Independents de Figueres reunirà setze editorials
Se celebrarà el dissabte 8 de novembre a la Rambla i haurà presentacions i taules rodones
El pregoner d'enguany serà Carles Sarrat, periodista, escriptor i músic
La Rambla de Figueres acollirà dissabte 8 de novembre la 5a edició de la Fira Transfronterera d’Editorials Independents. L’esdeveniment, que se celebrarà de les 10 del matí a les 8 del vespre, comptarà amb un total de setze editorials catalanes. A banda de les parades amb venda de llibres, hi haurà un programa d’activitats durant tot el dia, amb presentacions i taules rodones.
El pregoner d’aquesta edició és Carles Sarrat, periodista, escriptor i músic, que inaugurarà la fira al costat de Jaume Torrent, membre de l’organització, i Pilar Sánchez, regidora de Fires i Mercats de Figueres. Serà a 2/4 d'11 del matí.
Les setze editorials que participen enguany són: Sidillà, Cal·lígraf, Adesiara, Gorbs, Úrsula Llibres, Neret, Garbuix Books, Ela Geminada, Artèria, Voliana, Lapislàtzuli, Cep i Nansa, Godall, Albertí, Ònix i Tremendes.
La Fira Transfronterera d’Editorials Independents és organitzada per l’Ajuntament de Figueres.
PROGRAMACIÓ
- 10.30 h: Inauguració amb el pregoner de la fira, Carles Sarrat, periodista, escriptor i músic; Pilar Sánchez, regidora de Fires i Mercats de Figueres; i Jaume Torrent, membre de l’organització.
Taules rodones
- Moderadors: Jaume Torrent, advocat, dibuixant, escriptor i editor d’Edicions Cal·lígraf; i Ramon Moreno, advocat, escriptor i editor d’Edicions Cal·lígraf.
- De 11 a 12 h:
- Petjades d’un japonès, Ko Tazawa — Lapislàtzuli Editorial
- Canigó Blues, Carles Sarrat — Edicions Cal·lígraf
- Els arbres no s’ho mereixen, Pol Estrada — Edicions de la Ela Geminada
- L’altra història del futbol, Mickaël Correia, Jean-Christophe Deveney i Leilo Bonaccorso — Garbuix Books SL
- De 12.15 a 13.30 h:
- Amoria, Josep Llunas — Godall Edicions
- Hadamar, Xavier Armengol — Voliana Edicions SL
- Walter Benjamin i Portbou, Caritat Oriol Serres — Gorbs Comunicació i Edicions
- Una sortida al Parnàs, Salvador Giralt — Edicions Tremendes
